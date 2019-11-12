Секретный проект Google: компания собирает данные о здоровье пользователей

Корпорация Google собирает данные о состоянии здоровья миллионов своих пользователей. Для этого технологический гигант начал сотрудничать с одной из крупнейших медицинских организаций США – компанией Ascension.

Об этом утверждают журналисты The Wall Street Journal. Данные компания Ascension собирает на территории США в их филиалах в 21 штате.

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Детали секретного проекта. Он получил название "Nightingale" (Соловей). Как утверждают журналисты, корпорация работала над этим проектом еще в прошлом году. Однако, пациенты и врачи не знали, что их данные будут собирать. К этим данным имеют доступ как минимум 150 сотрудников компании.

Проект разрабатывает подразделение компании Google Cloud, которое в последнее время работало над сервисами искусственного интеллекта для медицинских компаний.

Цели. Таким образом корпорация хочет создать медицинскую платформу для Ascension. С ее помощью можно будет создавать индивидуальные планы лечения, назначать тесты и процедуры и тому подобное.

СМИ сообщает, что корпорация работает над проектом бесплатно. Сейчас платформу тестируют. Далее ее планируют продавать другим медицинским учреждениям.

Что говорят в Google. Корпорация заявила, что согласно договору с Ascension, поисковик может получать доступ к идентифицированным медицинским записям, но с легальными ограничениями.

Издание обратилось к юристам с Mintz. Там отметили, что такая деятельность не противоречит федеральным правилам, в частности, HIPAA, ведь по этому документу больницы и другие учреждения могут делиться данными пациентов со своими бизнес-партнерами без предварительного согласия владельцев данных.

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