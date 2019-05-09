Ученые увидели в технологии 5G серьезную опасность

171 Читати новину українською
Ученые увидели в технологии 5G опасность
Ученые увидели в технологии 5G опасность

Уже в следующем году ученые прогнозируют настоящий бум для технологии нового поколения мобильного интернета 5G. Однако они считают, что запуск нового стандарта мобильной связи может серьезно повлиять на прогнозирование погоды.

Издание The Guardian сообщает, что 5G может серьезно повлиять на прогнозы о надвигающихся опасных штормах.

В чем заключается угроза. Новое поколение беспроводной связи может повредить важные спутниковые инструменты, которые используют для наблюдения за изменениями в атмосфере.

Читайте также: 5G в Украине: уже в следующем году выставят на продажу лицензии

Может возникнуть некий конфликт между оборудованием, в результате прогнозы будут неточными. Ведь сети 5G будут передавать сигналы на тех же частотах, что и сведения об атмосферных явлениях.

"Такие данные критически важны для нашей способности делать прогнозы. Это уникальный природный ресурс. И если мы потеряем эти возможности, прогнозы погоды станут значительно хуже... Мы не сможем отличить их. Поэтому данные будут испорченными. А это подорвет нашу способность делать точные прогнозы", – пояснил ученый Нильс Борманн.

Что такое 5G?Это новое, пятое поколение мобильной связи. Оно должно прийти на смену стандарту 4G. Как прогнозируют эксперты, новое поколение обеспечит более высокую пропускную способность по сравнению с технологиями 4G. Полноценный запуск технологии планируют в 2020 году, когда большинство операторов стандартизируют свои сети под новый формат. Прогнозируют запуск 5G и в Украине.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно

blog_ava
Гороскоп на 9 мая для всех знаков зодиака
сегодня
812
Теги: Техно Интернет Новости Техно 5G
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Google представила бюджетные смартфоны Pixel 3A и Pixel 3A XL
8 мая 12:31 Google представила бюджетные смартфоны Pixel 3A и Pixel 3A XL
74
От продавцов риса до гигантов рынка электроники: как развивалась компания Sony
7 мая 21:01 От продавцов риса до гигантов рынка электроники: как развивалась компания Sony
Анастасія Можаровська 171
Глава отдела Xiaomi утопил свой Mi 9 и придумал оригинальный способ как его высушить
6 мая 22:31 Глава отдела Xiaomi утопил свой Mi 9 и придумал оригинальный способ как его высушить
1199
Молодожены устроили свадебную фотосессию на Xiaomi Redmi Note 7
5 мая 18:03 Молодожены устроили свадебную фотосессию на Xiaomi Redmi Note 7
298
Из-за каких ошибок в резюме вас никогда не возьмут на работу
4 мая 08:04 Из-за каких ошибок в резюме вас никогда не возьмут на работу
414
Новости
Больше новостей
Залиште відгук