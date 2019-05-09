Ученые увидели в технологии 5G серьезную опасность

Уже в следующем году ученые прогнозируют настоящий бум для технологии нового поколения мобильного интернета 5G. Однако они считают, что запуск нового стандарта мобильной связи может серьезно повлиять на прогнозирование погоды.

Издание The Guardian сообщает, что 5G может серьезно повлиять на прогнозы о надвигающихся опасных штормах.

В чем заключается угроза. Новое поколение беспроводной связи может повредить важные спутниковые инструменты, которые используют для наблюдения за изменениями в атмосфере.

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Может возникнуть некий конфликт между оборудованием, в результате прогнозы будут неточными. Ведь сети 5G будут передавать сигналы на тех же частотах, что и сведения об атмосферных явлениях.

"Такие данные критически важны для нашей способности делать прогнозы. Это уникальный природный ресурс. И если мы потеряем эти возможности, прогнозы погоды станут значительно хуже... Мы не сможем отличить их. Поэтому данные будут испорченными. А это подорвет нашу способность делать точные прогнозы", – пояснил ученый Нильс Борманн.

Что такое 5G?Это новое, пятое поколение мобильной связи. Оно должно прийти на смену стандарту 4G. Как прогнозируют эксперты, новое поколение обеспечит более высокую пропускную способность по сравнению с технологиями 4G. Полноценный запуск технологии планируют в 2020 году, когда большинство операторов стандартизируют свои сети под новый формат. Прогнозируют запуск 5G и в Украине.

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