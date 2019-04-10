Впервые в истории показывают изображение черной дыры: прямая трансляция

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Как выглядит черная дыра
Как выглядит черная дыра

Астрономы, которые в течении двух лет занимаются исследованием черной дыры в центре нашей галактики, покажут ее изображение в прямом эфире. Ученые использовали для исследования мощный телескоп мира.

Начало трансляции – 10 апреля в 16:00 по киевскому времени.

Во время трансляции международное объединение ученых Event Horizon Telescope попытается сфотографировать Sagittarius A* – это черная дыра в центре нашей галактики, масса которой в 4 миллиона раз превышает Солнце.

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Миссия начала работу в 2017 году. Чтобы сделать первое фото горизонта черной дыры, ученые объединили все телескопы мира в один мощный телескоп.

Впервые в истории показывают изображения черной дыры: видео-трансляция

Почему это важно. Если ученые действительно смогут сделать реальный снимок черной дыры, то это позволит лучше понять природу таких космических тел, а также проверить общую теорию относительности, теории квантовой механики и тому подобное.

Наблюдение позволит отсортировать самые безумные теории о черных дырах. Также ученые смогут узнать до сих пор неизвестную информацию о черной дыре.

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Теги: Новости Техно Техно Космос
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