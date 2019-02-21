Xiaomi выпустила смарт-часы за 100 долларов

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Yunmai Smart Training Watch
Yunmai Smart Training Watch / gizmochina.com

Китайский производитель Xiaomi выпустил новый умный часы под названием Yunmai Smart Training Watch. Новинка поступит в продажу 26 марта.

Как пишет gizmochina, Yunmai Smart Training Watch рассчитан на аудиторию, которая активно занимается спортом. Так, часы будут отслеживать активность во время определенного вида физических упражнений и могут давать подсказки по повышению эффективности тренировок.

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Новинка получила 1,3-дюймовый AMOLED-дисплей. Емкость аккумулятора составляет 420 мАч. Как утверждают разработчики, этого хватит на примерно 4 дня автономной работы.

Yunmai Smart Training Watch

Yunmai Smart Training Watch оценен в 100 долларов

Что еще умеют смарт-часы. Гаджет будет вести подсчет шагов, калорий, следить за качеством и продолжительностью сна и другие функции.

Цена. Стоимость часов Yunmai Smart Training Watch составляет 699 юаней (103 долларов или чуть больше 2,8 тысячи гривен).

Yunmai Smart Training Watch

Часы рассчитаны на людей, занимающихся спортом

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Теги: Техно Гаджеты Xiaomi
Источник: 24 Канал
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