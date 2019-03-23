Xiaomi выпустила универсальный пульт дистанционного управления: видео

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Xiaomi выпустила универсальный пульт Mi Universal Remote
Xiaomi выпустила универсальный пульт Mi Universal Remote / Tehnot.com

Xiaomi расширяет свою линейку устройств для умного дома. Компания представила универсальный пульт дистанционного управления под названием Mi Universal Remote.

Пульт дистанционного управления предназначен для управления несколькими бытовыми приборами в одном месте. Работа устройства осуществляется с помощью приложения Mi App. Об этом сообщает Gizmochina.

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Еще один способ управлять умной микроволновкой, телевизором и холодильником – голосовые команды через встроенный микрофон. Можно просто попросить кондиционер снизить температуру на несколько градусов. По заявлениям Xiaomi, уже поддерживаются около 6 тысяч устройств.

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Устройство уже можно приобрести в Китае за 79 юаней

Mi Universal Remote умеет распространять инфракрасное излучение на 360 градусов, что исключает необходимость направлять пульт в правильную сторону. Дальность действия до 10 метров. А его цена – 12 долларов.

Видеообзор нового устройства от Xiaomi:

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Теги: Новости Техно Техно Бытовая техника Xiaomi
Источник: 24 Канал
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