Про це президент Володимир Зеленський розповів під час свого вечірнього звернення 20 квітня, повідомляє 24 канал. Він переконаний, що не може бути миру без справедливості.

Зауважте ЗСУ нищать російських окупантів, які безжально обстрілюють Схід

Сучасні технології дозволяють встановити дані кожного окупанта

Глава держави зазначив, що український уряд та правоохоронці зроблять усе, щоб притягнути до відповідальності кожного російського військового і командира, які винні у воєнних злочинах.

Сучасні технології дозволять встановити багато деталей – кожне прізвище, кожну адресу, кожний банківський рахунок,

– зауважив Зеленський.

Президент підсумував, що усіх загарбників, які вчиняли звірства в Україні обов'язково знайдуть та покарають.

Дивіться звернення Володимира Зеленського: