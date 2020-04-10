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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

      Тенденція збільшення хворих поки що незмінна, – голова Чернівецької ОДА про закриття магазинів

      - Читать новость на русском
      Коронавірус / Getty Images

      На Буковині наразі найбільше випадків зараження в Україні – 366. Через це в Чернівецькій області на вихідні закриють усі магазини.

      Це необхідні заходи для того, щоб розірвати ланцюг зараження – пояснив в ефірі 24 каналу голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук.

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      За його словами, 10 квітня в Чернівецькі області буде ще більше кількість заражених. Ці дані мають офіційно передати до МОЗ, і потім вони будуть озвучені.

      Наш лабораторний центр працює інтенсивно. На жаль, тенденція на зріст поки що незмінна,
      – підкреслив Осачук.

      За його словами, базових місць у лікарнях вистачає, є можливість і на додаткове розгортання. Однак в ОДА сподіваються, що до такої потреби не дійде. Осачук додав, що лікарі та лікарні забезпечені всім необхідним, однак мова йде про ситуацію станом на сьогодні, що буде за тиждень – невідомо.

      ► Про обмеження

      Через дуже швидке розповсюдження коронавірусу в Чернівецькій області закриють усі магазини.  Але лише на вихідні: з 13:00 у суботу. Не працюватимуть навіть продуктові магазини та автозаправні станції. Заправитися зможуть лише "швидкі", поліцейські машини та автівки служб порятунку. 

      Чи будуть так само закривати магазини і протягом наступних вихідних, залежатиме від того, як будуть розвиватися події наступного тижня – зазначив Осачук.

      Закриваємо, щоб забрати додаткову спокусу у людей вийти чи кудись поїхати під приводом купити продукти. Нам дуже важливо розірвати так званий соціальний ланцюг передачі хвороби,
      – наголосив голова Чернівецької ОДА.

      Магазини закриватимуть з 13.00, щоб люди, які не мали можливості впродовж робочого тижня купити продукти, змогли це зробити в суботу до обіду. Аптеки всі працюватимуть. Також Осачук додав, що на обліку служби соцзахисту перебувають всі малозахищені категорії населення, яким надаються продукти. 

      ► Про церкви

      "Я вважаю що це є відповідальність кожного храму та настоятеля. Адже настоятель є лідером та авторитетом для громади та парафіян. Тут не може бути мови заборони, лише діалог та здоровий глузд. Подумати варто, якщо йдете у людні місця, чи не принесете хворобу? З вами може нічого не трапитися, але можете заразити інших", – сказав голова Чернівецької ОДА.

      За його словами, він запрошував духівників для розмови. "Всі кажуть: "Так розуміємо, будемо просити". Але є спроби перекинути все на вірян: "Це не ми, це люди наполягають". Хоча я розумію, що ключова позиція – це слово настоятеля та митрополита. Як скажуть – так люди і дослухаються", – зазначив Осачук.

      Відповідальність за порушення карантину
      Відповідальність за порушення карантину / Інфографіка 24 каналу

      Що відомо про коронавірус в Україні станом на 9 квітня
      Найбільшу кількість смертей від коронавірусу зафіксували в Україні 9 квітня. Померло ще 12 людей, тож загальна кількість зареєстрованих летальних випадків на території нашої держави становить 69. Побільшало й тих, хто одужав – це 61 людина. Однак за минулу добу, 9 квітня, виявлено 311 нових випадків – і тепер налічується вже 2203 випадків. Найшвидше недуга поширюються на Буковині та у Києві.

       

      Автор: Катерина Козачинська
      Теги: Карантин в Україні 2020 Коронавірус в Україні Новини України Новини Чернівців
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