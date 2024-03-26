"Український слід" в історії з терактом в Росії – максимально дурна прив'язка, але як раз для Росії. Тамтешня силова верхівка настільки лінива, що не змінює сценарії. Про це в розмові з 24 Каналом відзначив політтехнолог Борис Тизенгаузен.
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Який меседж теракту
Якими б не були сценарії Росії, Україна обов'язково буде переможницею і покладе край країні-агресорці, упевнений Тизенгаузен. Ба більше – цей теракт показав дуже важливу річ для внутрішнього споживача, якщо вони, звісно, її зрозуміють.
"Росіянам зараз показали, що Путін витрачає мільярди на силовиків, спецпризначенців, тотальний контроль і так далі, але він не може просто піймати людей, які зі зброєю їздять містом. Тобто він потім піймати їх може, але запобігти – ні. І пояснення "чому так" є дуже простим – бо йому і не треба", – зауважив він.
Росія почала вибухати зсередини. А спецслужби, які наразі конкурують між собою, лише підніматимуть градус. Вибухатимуть будинки, як це було у 90-х.
"Росіяни самі пішли і поставили галочку "підірвати Росію зсередини". З чим я їх і вітаю", – додав Тизенгаузен.
Що кажуть про теракт у "Крокусі": останні новини
- Найближче оточення Пуітна не вірить у його вигадки, що до теракту могла бути причетна Україна. Журналісти Bloomberg спілкувалися з 4 особами і ті впевнені, що немає жодних доказів.
- Американський Інститут вивчення війни вважає, що намагання Путіна звинуватити Україну нашкодить самій Росії. Така позиція Кремля значно підриває внутрішню безпеку.
- У Великій Британії наголосили, що треба присікати спроби Путіна дискредитувати Україну. Там упевнені, що немає жодних зв'язків причетності до стрілянини в "Крокусі".