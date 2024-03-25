Шеппс зазначив, що зв'язків між терактом у торговельному центрі "Крокус Сіті Хол" під Москвою та Україною немає. Він також наголосив, що фейкам російського диктатора Путіна щодо стрілянини слід протистояти.

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Грант Шеппс висловився щодо звинувачень України у теракті

У своїй заяві Шеппс підкреслив, що британська влада не знайшла жодного зв'язку між Україною та нещодавнім терактом під Москвою. Однак повідомив, що саме ІДІЛ взяла на себе відповідальність за стрілянину.

Ми повинні протистояти спробам Путіна пов'язати це (Україну і теракт – 24 Канал,

– додав британець.

Він також повторив думки, висловлені "тіньовим" міністром оборони Великої Британії Джоном Хілі, попередивши, що стрілянина не повинна використовуватися як щит для прикриття незаконних дій Путіна в Україні.

У США теж висловилися про звинувачення України Кремлем

Радник Білого дому з питань національної безпеки Джон Кірбі під час пресбрифінгу категорично заперечив, що атака ІДІЛ на підмосковний "Крокус Сіті Хол" начебто має певний зв'язок із зусиллями спецслужб України.

"Не було жодного зв'язку з Україною. Це була атака, проведена оперативниками ІДІЛ-Х, крапка", – наголосив він.

Кірбі також підкреслив, що поширення Кремлем інформації про нібито причетність українських служб до теракту не було несподіванкою, назвавши її ще одним прикладом кремлівської пропаганди.

Він зауважив, що мотивом такого поширення була спроба Москви "виправдати насильство та мародерство в Україні".

Радник Білого дому підтвердив, що американська сторона попередила російське керівництво про наміри ІДІЛ здійснити теракт. У відповідь на це Сполучені Штати в міру своїх можливостей активно відстежують плани та діяльність терористів ІДІЛ.

Зверніть увагу! Речник Єврокомісії з закордонних справ Пітер Стано від імені Євросоюзу закликав Росію не використовувати теракти в Москві як привід для посилення війни в Україну. У Брюсселі також не бачать жодних доказів того, що Україна хоч якось пов'язана з цими атаками.