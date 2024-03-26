“Украинский след” в истории с терактом в России – максимально глупая привязка, но как раз для России. Тамошняя силовая верхушка настолько ленива, что не меняет сценарии. Об этом в разговоре с 24 Каналом отметил политтехнолог Борис Тизенгаузен.

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Какой месседж теракта

Какими бы ни были сценарии России, Украина обязательно будет победительницей и положит конец стране-агрессору, уверен Тизенгаузен. Более того – этот теракт показал очень важную вещь для внутреннего потребителя, если они, конечно, ее поймут.

"Россиянам сейчас показали, что Путин тратит миллиарды на силовиков, спецназовцев, тотальный контроль и так далее, но он не может просто поймать людей, которые с оружием ездят по городу. То есть он потом поймать их может, но предотвратить – нет. И объяснение "почему так" очень простое – потому что ему и не надо", – заметил он.

Россия начала взрываться изнутри. А спецслужбы, которые сейчас конкурируют между собой, только будут поднимать градус. Будут взрываться дома, как это было в 90-х.

"Россияне сами пошли и поставили галочку "взорвать Россию изнутри". С чем я их и поздравляю", – добавил Тизенгаузен.

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