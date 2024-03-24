Про це 24 Каналу розповів російський публіцист та опозиційний політик зі США Андрій Піонтковський, зазначивши, що цей почерк був зрозумілий і щодо теракту під Москвою з перших повідомлень західних посольств. На його думку, США могли отримати цю інформацію, "слухаючи розмови у бункері".

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Путін використав ІДІЛ у своїх цілях

Натомість Кремль не відмовився від теракту під ісламським прапором. І ця "ісламська прокладка" вже спрацювала. Річ у тім, що багато країн світу почали висловлювати співчуття Москві.

"Путін мовчав майже 24 години й у своєму мерзенному зверненні повернувся до старої ідеї – солідарності у боротьбі з ісламськими терористами. А чому? Саме обговорювалося питання щодо оголошення Росії терористичною державою, наразі ж він зірваний. Яка ж Росія терористична держава, якщо усі визнали жертвою терористичної атаки? Для цього потрібна була "ісламська прокладна" й таджицькі гастарбайтери, яких оголосили ісламськими терористами", – пояснив Піонтковський.

Як Кремль намагається замести сліди

Що ж стосується версії буцімто Владімір Путін "проґавив" теракт, то вона нині використовується так званими системними лібералами у Росії. За словами Піонтковського, вони бояться сказати, що це вже четвертий теракт, який могла організувати російська влада.

До того ж Кремль часто відправляє пропагандиста Руслана Валієва на телебачення, коли треба проштовхнути ідею, яка потрібна російській владі.

Наразі ж пропагандист намагається активно доводити, що Кремль немає жодного стосунку до теракту в Підмосков'ї. Так, Валієв сміливо засуджував нібито неготовність Путіна протистояти такому теракту та його розгубленість.

Теракт під Москвою: що відомо