Таку думку 24 Каналу висловив політолог та соціолог із Німеччини Ігор Ейдман. Він припустив, чи допоможе Кремлю теракт у Підмосков'ї ефективно провести мобілізацію.

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Навіщо Кремлю був потрібний теракт

Велика ймовірність того, що теракт у "Крокусі" – провокація ФСБ, яка відповідно мала конкретну мету. Адже просто так, щоб подивитися на реакцію росіян, теракт ніхто не робив би. До того ж реакція населення в Росії передбачувано керується пропагандою.

Не пропагандисти й Путін чекає, як населення зреагує, а вони спільно формують у населення ті чи інші настрої. Якщо Кремлю потрібно буде сформувати чергову істерику росіян проти України, то вони легко це зроблять,

– мовив Ейдман.

Напередодні інциденту, але вже після так званих "виборів" Путіна, кілька відомих російських чиновників неодноразово давали зрозуміти, що нова хвиля мобілізація у країні неминуча.

До того ж міністр оборони країни-агресора Сєргєй Шойгу говорив про те, що цього року Кремль збирається різко збільшити чисельність збройних сил. А рупор російського диктатора Дмітрій Пєсков заявив, що в Україні вже не так звана "сво", а "реальна війна із Заходом", тому росіянам нібито потрібно звільняти міфічні "окупованою Україною свої території".

Маячна божевільного, але за цим стоїть те, що російська влада збирається ескалювати війну й для цього був потрібен привід,

– наголосив політолог.

Зазначимо, що згідно з опитуваннями, навіть пропутінська частина населення Росії боїться та не хоче мобілізації. Тому був потрібен привід, аби заохотити населення. Для цього Путін має вже відпрацьований спосіб – провокаційний теракт.

Згадаймо, як Путін прийшов до влади. Диктатор "виграв" вибори президента, розв'язав Другу чеченську війну після організованих ФСБ вибухами будинків у Москві та Волгодонську.

Чи допоможе теракт Путіну

Щодо ефективності теракту у "Крокусі" є великі сумніви, адже поки ця провокація криво виходить. Політики терористи, такі як Путін, часто намагаються копіювати способи, які приносили їм успіх, й застосовувати їх в іншій ситуації.

Ситуація змінюється, а методи ті ж,

– зауважив Ейдман.

Терористичні атаки проти власного народу, які спрацювали в 1999 – 2000 роках, зробили Путіна шалено популярним. Зараз зовсім інша ситуація і даремно очільник Кремля сподівається, що цей метод знову спрацює. Адже навіть нетямущі росіяни пам'ятають, що Путін чверть століття при владі й протягом цих 25 років обіцяє побороти терористів.

Звичайно, новий теракт у Підмосков'ї грає не на користь Путіну,

– додав політолог.

Як ФСБ могло організувати теракт за участі ІДІЛ

Вже є дані щодо причетності терористичної організації ІДІЛ до теракту у "Крокусі". Проте російська журналістка Ірина Славіна, яка кілька років тому покінчила життя самоспалення через цькування та переслідування з боку російських спецслужб, ще 5 років тому розслідувала кілька історій про те, як провокатори ФСБ створювали з мігрантів фальшиві осередки та змушували їх зв'язуватися з ІДІЛ, давати присяги й готувати теракти.

"Я цілком можу припустити, що цей таджицький осередок, який з пафосом пов'язали та який начебто скоїв теракт, організували ті ж провокатори ФСБ за відпрацьованою методикою", – підсумував Ейдман.

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