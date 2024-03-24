Такое мнение 24 Каналу высказал политолог и социолог из Германии Игорь Эйдман. Он предположил, поможет ли Кремлю поможет ли Кремлю теракт в Подмосковье эффективно провести мобилизацию.
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Зачем Кремлю был нужен теракт
Большая вероятность того, что теракт в "Крокусе" – провокация ФСБ, которая соответственно имела конкретную цель. Ведь просто так, чтобы посмотреть на реакцию россиян, теракт никто не делал бы. К тому же реакция населения в России предсказуемо руководствуется пропагандой.
Не пропагандисты и Путин ждет, как население среагирует, а они совместно формируют у населения те или иные настроения. Если Кремлю нужно будет сформировать очередную истерику россиян против Украины, то они легко это сделают,
– сказал Эйдман.
Накануне инцидента, но уже после так называемых "выборов" Путина, несколько известных российских чиновников неоднократно давали понять, что новая волна мобилизации в стране неизбежна.
К тому же министр обороны страны-агрессора Сергей Шойгу говорил о том, что в этом году Кремль собирается резко увеличить численность вооруженных сил. А рупор российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что в Украине уже не так называемая "сво", а "реальная война с Западом", поэтому россиянам якобы нужно освобождать мифические "оккупированные Украиной свои территории".
Бред сумасшедшего, но за этим стоит то, что российские власти собираются эскалировать войну и для этого был нужен повод,
– подчеркнул политолог.
Отметим, что согласно опросам, даже пропутинская часть населения России боится и не хочет мобилизации. Поэтому был нужен повод, чтобы поощрить население. Для этого Путин имеет уже отработанный способ – провокационный теракт.
Вспомним, как Путин пришел к власти. Диктатор "выиграл" выборы президента, развязал Вторую чеченскую войну после организованных ФСБ взрывами домов в Москве и Волгодонске.
Поможет ли теракт Путину
По эффективности теракта в "Крокусе" есть большие сомнения, ведь пока эта провокация криво получается. Политики террористы, такие как Путин, часто пытаются копировать способы, которые приносили им успех, и применять их в другой ситуации.
Ситуация меняется, а методы те же,
– заметил Эйдман.
Террористические атаки против собственного народа, которые сработали в 1999 – 2000 годах, сделали Путина безумно популярным. Сейчас совсем другая ситуация и зря глава Кремля надеется, что этот метод снова сработает. Ведь даже несведущие россияне помнят, что Путин четверть века у власти и в течение этих 25 лет обещает побороть террористов.
Конечно, новый теракт в Подмосковье играет не на пользу Путину,
– добавил политолог.
Как ФСБ могло организовать теракт с участием ИГИЛ
Уже есть данные о причастности террористической организации ИГИЛ к теракту в "Крокусе". Однако российская журналистка Ирина Славина, которая несколько лет назад покончила жизнь самосожжением из-за травли и преследования со стороны российских спецслужб, еще 5 лет назад расследовала несколько историй о том, как провокаторы ФСБ создавали из мигрантов фальшивые ячейки и заставляли их связываться с ИГИЛ, давать присяги и готовить теракты.
"Я вполне могу предположить, что эту таджикскую ячейку, которую с пафосом связали и которая якобы совершила теракт, организовали те же провокаторы ФСБ по отработанной методике", – подытожил Эйдман.
Что говорят в Украине и мире о теракте в России
- Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал теракт в "Крокус Сити Холле", который произошел 22 марта. Он отметил, что ничтожество Путин, вместо того чтобы заниматься гражданами России, обращаться к ним, сутки молчал – думал, как это притянуть к Украине.
- Кремль пытается доказать причастность Украины к кровавому теракту в Подмосковье. Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба обратился к Западу и призвал не позволить Путину обмануть цивилизованный мир.
- Подобную позицию выразили и в Бундестаге. Председатель комитета по иностранным делам Майкл Рот сказал, что мир не должен забывать, что Россия – террористическое государство, которое постоянно обстреливает гражданское население Украины ракетами и дронами.