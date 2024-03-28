Координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі зазначив, що, очевидно, що відповідальність за цей теракт у Підмосков'ї несе ІДІЛ. Крім того, американський посадовець порівняв брехню країни-агресорки із "продавцями гною".
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Білий дім потужно відповів Кремлю на звинувачення України
Представник Білого дому заявив, що всупереч заявам російського диктатора Владіміра Путіна, який намагається перекласти провину на Україну, Сполучені Штати й всім іншим країнам абсолютно очевидно, що ІДІЛ несе повну відповідальність за "жахливий теракт в Москві минулого тижня".
Це нагадує мені слова мого дядька, який мав невелику ферму і вирощував трохи худоби поблизу Окали у Флориді. Він казав, що найкращі продавці гною часто носять його зразки в роті. Схоже, російські посадовці – досить хороші продавці гною,
– потужно відповів Кірбі.
Представник Ради національної безпеки також підкреслив, що Сполучені Штати поділилися з російськими офіційними особами інформацією про неминучу загрозу теракту ще до нападу. США також надіслали Росії письмове попередження і порадили американським громадянам уникати великих зібрань і концертів у Москві як запобіжний захід.
"Ми надаємо таку інформацію Росії, тому що Сполучені Штати дуже серйозно ставляться до свого обов'язку попереджати й ніколи не хочуть спостерігати загибель невинних людей у результаті терористичних атак", – зазначив американський посадовець.
У Європі вбачають загрози після теракту в "Крокус Холі"
- Литовська євродепутатка від Європейської народної партії Раса Юкнявічене заявила, що загроза ісламського тероризму відродилась у зручний час для Путіна. За її словами, залишається багато питань щодо того, що сталося в "Крокус Холі".
- Водночас євродепутатка наголосила, що стрілянина під Москвою не повинна відволікати ЄС від подій, які відбуваються з війною в Україні. Адже Росія наразі становить загрозу глобальній безпеці.
- Естонський європарламентар від Renew Europe Урмас Пает вважає, що світ досягнув етапу, коли терористичні організації мають і можливості, і мотивацію для завдання удару. За словами європосадовця, всі суспільства в цьому контексті є вразливими.