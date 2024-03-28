Координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі зазначив, що, очевидно, що відповідальність за цей теракт у Підмосков'ї несе ІДІЛ. Крім того, американський посадовець порівняв брехню країни-агресорки із "продавцями гною".

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Представник Білого дому заявив, що всупереч заявам російського диктатора Владіміра Путіна, який намагається перекласти провину на Україну, Сполучені Штати й всім іншим країнам абсолютно очевидно, що ІДІЛ несе повну відповідальність за "жахливий теракт в Москві минулого тижня".

Це нагадує мені слова мого дядька, який мав невелику ферму і вирощував трохи худоби поблизу Окали у Флориді. Він казав, що найкращі продавці гною часто носять його зразки в роті. Схоже, російські посадовці – досить хороші продавці гною,

– потужно відповів Кірбі.

Представник Ради національної безпеки також підкреслив, що Сполучені Штати поділилися з російськими офіційними особами інформацією про неминучу загрозу теракту ще до нападу. США також надіслали Росії письмове попередження і порадили американським громадянам уникати великих зібрань і концертів у Москві як запобіжний захід.

"Ми надаємо таку інформацію Росії, тому що Сполучені Штати дуже серйозно ставляться до свого обов'язку попереджати й ніколи не хочуть спостерігати загибель невинних людей у результаті терористичних атак", – зазначив американський посадовець.

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