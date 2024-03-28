Координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби отметил, что, очевидно, что ответственность за этот теракт в Подмосковье несет ИГИЛ. Кроме того, американский чиновник сравнил ложь страны-агрессора с "продавцами навоза".

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Представитель Белого дома заявил, что вопреки заявлениям российского диктатора Владимира Путина, который пытается переложить вину на Украину, Соединенные Штаты и всем другим странам совершенно очевидно, что ИГИЛ несет полную ответственность за "ужасный теракт в Москве на прошлой неделе".

Это напоминает мне слова моего дяди, который имел небольшую ферму и выращивал немного скота вблизи Окалы во Флориде. Он говорил, что лучшие продавцы навоза часто носят его образцы во рту. Похоже, российские чиновники – довольно хорошие продавцы навоза,

– мощно ответил Кирби.

Представитель Совета национальной безопасности также подчеркнул, что Соединенные Штаты поделились с российскими официальными лицами информацией о неизбежной угрозе теракта еще до нападения. США также направили России письменное предупреждение и посоветовали американским гражданам избегать больших собраний и концертов в Москве в качестве меры предосторожности.

"Мы предоставляем такую информацию России, потому что Соединенные Штаты очень серьезно относятся к своей обязанности предупреждать и никогда не хотят наблюдать гибель невинных людей в результате террористических атак", – отметил американский чиновник.

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