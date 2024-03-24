Путін фактично проігнорував попередження американського уряду про те, що бойовики "Ісламської держави" (ІДІЛ) планують здійснити масштабний теракт. Реакцію кремлівського диктатора на теракт проаналізував науковий співробітник Ради з міжнародних відносин Макс Бут.
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У Кремлі на всі застереження відповідали, що це "провокація" і "шантаж", які мають "дестабілізувати суспільство". За словами науковця, замість того, щоб протистояти реальним терористам, Путін продовжував ловити вигаданих "українських нацистів".
Які висновки можна зробити
З такої реакції влади випливає, що російський режим не планує якимось чином покращувати життя чи захищати пересічних росіян. Водночас президент Росії зосереджений виключно на збереженні влади і "досягнення імперської слави для себе як царя останніх днів".
Путін не зацікавлений у служінні російському народу чи захисті його від реальних загроз, і його режим більш вправний у придушенні мирних дисидентів, ніж жорстоких терористів,
– йдеться в матеріалі.
Росія отримала справжнього ворога
Тим часом Кремль не помітив, як став ворогом справжніх терористів з ІДІЛ. За словами Бута, причиною цього були злочини російських військ в Сирії. Ще одним ворогом ІДІЛ став Іран, який також причетний до бойових дій в Сирії.
Є якась жорстока іронія в тому факті, що Росія, яка за останні роки була виконавцем такої кількості терористичних атак із Сирії в Україну, сама зазнала удару терористів у п’ятницю ввечері,
– підсумував науковець.
Теракт в російському "Крокусі": коротко
- У п'ятницю, 22 березня, в місті Красногорськ Московської області Росії пролунали постріли в концертному залі "Крокус Сіті Хол" перед виступом гурту "Пікнік". Невідомі відкрили вогонь з автоматів, після чого кинули гранату або запальну шашку, внаслідок чого сталася масштабна пожежа.
- Офіційні особи США заявили, що відповідальність за терористичний акт у концертному залі несе Ісламська держава. За їхніми словами, у березні Вашингтон отримав розвіддані про те, що відділення "Ісламської держави" ІДІЛ-К, що базується в Афганістані, займається підготовкою теракту в Москві.
- Нагадаємо, що 7 березня посольство США в Москві попередило про загрозу терактів, закликавши американських громадян уникати великих скупчень людей. У відомстві заявили, що екстремісти планують атакувати місця масових скупчень людей у Москві. Згодом до попереджень доєдналися ще кільканадцять країн.