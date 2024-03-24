Путін фактично проігнорував попередження американського уряду про те, що бойовики "Ісламської держави" (ІДІЛ) планують здійснити масштабний теракт. Реакцію кремлівського диктатора на теракт проаналізував науковий співробітник Ради з міжнародних відносин Макс Бут.

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У Кремлі на всі застереження відповідали, що це "провокація" і "шантаж", які мають "дестабілізувати суспільство". За словами науковця, замість того, щоб протистояти реальним терористам, Путін продовжував ловити вигаданих "українських нацистів".

Які висновки можна зробити

З такої реакції влади випливає, що російський режим не планує якимось чином покращувати життя чи захищати пересічних росіян. Водночас президент Росії зосереджений виключно на збереженні влади і "досягнення імперської слави для себе як царя останніх днів".

Путін не зацікавлений у служінні російському народу чи захисті його від реальних загроз, і його режим більш вправний у придушенні мирних дисидентів, ніж жорстоких терористів,

– йдеться в матеріалі.

Росія отримала справжнього ворога

Тим часом Кремль не помітив, як став ворогом справжніх терористів з ІДІЛ. За словами Бута, причиною цього були злочини російських військ в Сирії. Ще одним ворогом ІДІЛ став Іран, який також причетний до бойових дій в Сирії.

Є якась жорстока іронія в тому факті, що Росія, яка за останні роки була виконавцем такої кількості терористичних атак із Сирії в Україну, сама зазнала удару терористів у п’ятницю ввечері,

– підсумував науковець.

Теракт в російському "Крокусі": коротко