Путин фактически проигнорировал предупреждение американского правительства о том, что боевики “Исламского государства” (ИГИЛ) планируют осуществить масштабный теракт. Реакцию кремлевского диктатора на теракт проанализировал научный сотрудник Совета по международным отношениям Макс Бут.

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В Кремле на все предостережения отвечали, что это "провокация" и "шантаж", которые должны "дестабилизировать общество". По словам ученого, вместо того, чтобы противостоять реальным террористам, Путин продолжал ловить вымышленных "украинских нацистов".

Какие выводы можно сделать

Из такой реакции власти следует, что российский режим не планирует каким-то образом улучшать жизнь или защищать рядовых россиян. В то же время президент России сосредоточен исключительно на сохранении власти и "достижении имперской славы для себя как царя последних дней".

Путин не заинтересован в служении российскому народу или защите его от реальных угроз, и его режим более искусен в подавлении мирных диссидентов, чем жестоких террористов,

– говорится в материале.

Россия получила настоящего врага

Между тем Кремль не заметил, как стал врагом настоящих террористов из ИГИЛ. По словам Бута, причиной этого были преступления российских войск в Сирии. Еще одним врагом ИГИЛ стал Иран, который также причастен к боевым действиям в Сирии.

Есть какая-то жестокая ирония в том факте, что Россия, которая за последние годы была исполнителем такого количества террористических атак из Сирии в Украину, сама подверглась удару террористов в пятницу вечером,

– подытожил ученый.

Теракт в российском "Крокусе": кратко