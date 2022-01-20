На прохання журналістів Ярославський розповів, як загалом просуваються роботи з відродження футбольної інфраструктури Харкова, мета яких – повернути місту великий футбол. Він нагадав, що харківська футбольна інфраструктура, яка збудована ним до Євро-2012, складалася із двох частин. Перша — процедура спецконфіскації у Курченка (база, будівля футбольної академії, частина підтрибунних приміщень стадіону), друга – та частина стадіону, яку Харків отримав у власність від обласної ради. І на сьогодні її цілісність ще не відновлено.

Коли ми розпочинали "Металіст", ми дали обіцянку і люди в нас повірили. Я пообіцяв уболівальникам, що ми зробимо команду, що ми почнемо відновлювати інфраструктуру, хоч вона мені не належить. В рамках приватно-міського партнерства по клубу є залізобетонна домовленість з Ігорем Тереховим, що він дооновить інфраструктуру і її утримуватиме, а я зроблю класну команду, яка гратиме, як мінімум, у Лізі Європи. І стадіон, і база, і будівля академії мають бути у власності міста. На сьогодні частина її (стадіон) біля міста, частина – на шляху до міста. Там є юридичні моменти, про них краще у мера Ігоря Терехова спитати. Але я впевнений: те, що він обіцяє, він виконує,

– сказав Ярославський журналістам.

Щодо бази у Високому, то Ярославський повідомив, що ФК "Металіст" її не використовує, і в клубі до кінця не розуміють, у якому вона стані. А команда тренується на полях Академії футболу, які належать бізнесмену за умов інвестиційного договору. Відповідаючи на запитання ведучого, чи хоче він повернути "Металіст" на його рідну базу, президент клубу сказав: "Звичайно! Я будував її. У 2005 році, коли я туди прийшов, там щурі бігали, ми від них палицями відбивалися. Там було все розвалено, стояла якась скошена кибитка і з лопатками ходили до лісу до туалету. Кожен сантиметр я збудував своїми руками".

Олександр Ярославський переконаний, що база, як і вся інша інфраструктура, що пройшла процедуру спецконфіскації, має бути у власності міста. А він, у свою чергу, готовий допомагати її поновлювати після врегулювання юридичних моментів.

"Зараз, поки питання висить у повітрі, поки що база в незрозумілому стані, я туди не їжджу. Як тільки все вирішиться юридично, я навіть готовий допомагати там фінансово, як це було зі стадіоном. Ви ж пам'ятаєте, що тут діялося? Коли я прийшов сюди і побачив, на що його перетворили, я трохи розриву серця не отримав. За 10 років знищили все, що тільки можна було. Ми відновили. Я витратив гроші на свою власність. І навіть якщо вони мені ніколи не повернуться, то нехай буде подарунок харків'янам. Я не хочу бачити стадіон таким, яким він був. І база вбита вся, певен, що ніхто нею не займається. І будівля Академії стоїть убита всередині. Ті самі морози вбивають систему опалення. І це продовжується далі. Нехай сьогодні це державна чи міська власність, але ж вона приходить у непридатність".

Як відомо, Олександр Ярославський інвестував понад 5 млн доларів власних коштів у відновлення стадіону "Металіст" та створення 14 нових сучасних тренувальних полів футбольної академії. Говорячи про цілі цих інвестицій, Ярославський наголошує на важливості відродження створеної до Євро-2012 інфраструктури, щоб Харків міг приймати "великий футбол". У тому числі для того, щоб вони пройшли міжнародну сертифікацію УЄФА, і Харків міг прийняти Суперкубок УЄФА. Футбольні експерти називають ФК "Металіст", який грає у першій лізі національного чемпіонату, одним із найяскравіших та найперспективніших українських клубів. На домашні поєдинки минулого року тут збиралося вдесятеро більше уболівальників, ніж на всі матчі клубів вищої ліги. Тільки за перші 3 години продажу квитків на матч нинішнього складу із зірками минулих років 28 травня 2022 року було продано 1000 квитків.