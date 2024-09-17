За словами Соколовського, Рада стає ефективною як інструмент захисту бізнесу від незаконного тиску з боку правоохоронців.

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Виступаючи на Business Breakfast від Forbes Ukraine, він розповів, що "Рада працювала день і ніч у перші місяці свого існування".

Я впевнений, що розгляд мого кейсу, пов'язаного з тиском прокуратури, принесе результат. Юристи вже займаються цією справою, і ми очікуємо зворотний зв'язок,

– сказав Соколовський.

Соколовський також розповів, що Рада працює над змінами до Кримінального процесуального кодексу (КПК) і вони вже перебувають на етапі підготовки для подання до парламенту. За його словами, вони стануть важливим етапом для посилення захисту підприємців. "Ці зміни допоможуть зробити захист бізнесу більш дієвим", – запевнив він.

Крім того, Соколовський акцентував на важливості організаційного посилення "Маніфесту 42" для покращення захисту інтересів бізнесу.

Якщо підприємці побачать конкретні успішні приклади боротьби з тиском, вони приєднаються як до Ради, так і до нашого руху,

– сказав він.

Говорячи про важливість політичної волі, Соколовський поділився, що після введення мораторію на перевірки бізнес тимчасово відчув полегшення, проте згодом тиск відновився.

Ситуацією можна було керувати без змін у законодавстві. Влада повинна діяти і підтримувати підприємців у ці складні часи,

– підсумував він.

Також Соколовський анонсував подальше посилення організаційної структури "Маніфесту 42", що дозволить ефективніше реагувати на виклики: "Ми створимо команду, яка працюватиме цілодобово, щоб забезпечити оперативний захист підприємців", – запевнив він.

