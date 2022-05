У конференції взяли участь 10 провідних представників ІТ-індустрії та 3 тисячі школярів з різних міст України.

Читайте також Монетизувати знання та творити майбутнє: що треба знати початківцям про IT-професії

Як пройшла конференція

Загалом відбулося 10 лекцій, на яких говорили про секрети побудови успішної кар'єри та найкращі навчальні програми для тих, хто хоче реалізувати себе в ІТ. Спікери розповідали про Data Science, Cybersecurity, Hardware Engineering and Robotics, DevOps and Project Management, Artificial Intelligence, UI/UX Design, Software Engineering, Internet of Things, Human resources (HR)

Кожен спікер ІТ Future Conf опирався на свій досвід в ІТ, відтак кожна лекція – це детальна розповідь про те, що треба знати початківцю. Зокрема, особливості, поради щодо необхідних знань та навичок, чек-лист із навчальних закладів та програм, завдяки яким можна здобути потрібну ІТ-спеціальність.

СЕО Львівського ІТ Кластера Степан Веселовський зауважив, що для школярів останні роки були дуже непростими: спершу пандемія, дистанційне навчання. а тепер війна. Тому IT Future Conf – спосіб підтримати їх.

В такі буремні часи легко розгубитися. А ІT Future Conf допоможе старшокласникам та випускникам почуватися більш впевнено у навчанні та виборі майбутньої професії. Сподіваюся, що наступного року проведемо конференцію офлайн,

– зазначає Веселовський.



Степан Веселовський та Максим Козицький

Розіграш Macbook Air M1

На завершення ІТ Future Conf серед учасників розіграли Macbook Air M1. Його виграв дев’ятикласник зі Львова. Приз надав Silver-партнер конференції – компанія Gameloft.



На конференції розіграли Macbook Air M1

Gold-партнером IT Future Conf виступила компанія SoftServe. До речі, Роман Карпюк, один зі спікерів ІТ Future Conf, CSOC Specialist у SoftServe, поділився своїми порадами, як отримати максимум від навчання:

Постійно вчіться. Максимально використовуйте роки в навчальному закладі для того, щоб здобути найбільше знань.

Проходьте сертифікацію. Це важливий етап підтвердження кваліфікації. Ця процедура дає змогу краще зрозуміти прикладний рівень кібербезпеки, зрозуміти це працює в світі. Також сертифікація є класним підтвердженням знань для потенційного роботодавця.

Не ігноруйте курси. Вони покращують якість знань та допомагають знайти ментора чи спільноту однодумців.

Перед вступом, дізнайтеся якомога більше про навчальний заклад та факультет. Дізнайтеся всі особливості викладання, які є дисципліни та з якими компаніями та організаціями співпрацює навчальний заклад.



Спікер ІТ Future Conf Роман Карпюк

Лекції можна послухати онлайн

Ті, хто не встигли долучитися до ІТ Future Conf, мають можливість послухати виступи лекторів за посиланням. Більше про ІТ Future Conf можна дізнатись на сайті конференції.

Львівський ІТ Кластер співпрацює із п’ятьма університетами:

ЛНУ ім. І. Франка,

НУ “Львівська Політехніка”,

Львівський державний університет безпеки життєдіяльності,

Український Католицький Університет,

IT Step University.

У трьох із них Кластер оновив та запустив 17 навчальних програм.



Профорієнтаційна конференція IT Future Conf