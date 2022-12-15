Загиблій жінці було приблизно 40 років. Вона померла на місці.

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У Кривому Розі працівницю водоканалу затягнуло в конвеєр

Як стало відомо, на об’єкті "Кривбасводоканалу" у Новопіллі працівниця почала чистити установку. Раптово прилад почав затягувати куртку жінки. Внаслідок цього в конвеєр потрапила рука і голова.

Жінка померла на робочому місці. Наразі всі обставини трагедії з’ясовують правоохоронці.



Жінка загинула на робочому місці / фото "Свої"

У Кривому Розі ракети вбили працівника промислового підприємства

Окупанти 5 грудня вдарили трьома ракетами по Кривому Рогу. Ворог поцілив у промислове підприємство.

Внаслідок ворожого ракетного удару одна людина загинула, ще троє – отримали поранення.

"Росіяни вбили працівника. Його тіло рятувальники дістали з-під завалів зруйнованого виробничого цеху", – розповів глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

Відомо, що загиблому був лише 41 рік.