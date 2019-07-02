Трамп и диктаторы

Президент США Дональд Трамп в последние несколько дней чувствовал себя намного лучше обычного. Он, наконец, попал в свою компанию. Дома, в Америке, его без конца ругают и поливают грязью – причем не только оппозиционеры-демократы на своих дебатах, но и вся либеральная пресса. В Трампе им не нравится примерно все.

Союзники по свободному Западному миру тоже не очень-то любят президента США. Он для них слишком чужой, неотесанный и не понятный. Но вот тираны, массовые убийцы и диктаторы – это для него абсолютно свои люди, с ними ему хорошо и весело.

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На саммите G20 Трамп нарушил собственное обещание – не встречаться с Владимиром Путиным до тех пор, пока не будут освобождены украинские моряки. Президента США не только встретился с российским диктатором, но и всеми силами старался ему понравиться, излучал симпатию и дружелюбие.

Трамп даже пожаловался Путину на журналистов. Сказал, что все они "фейк ньюс" и завистью сказал, что "у вас в России, Владимир, такой проблемы нет". Путин на это по-английски ответил: "И у нас есть. Та же ф*гня". Кстати, в этом он прав. Все российские телеканалы и подавляющее большинство остальных СМИ действительно не говорят ни слова правды. Они лишь рассказывают, какой Путин великий лидер и как ужасно идут дела у Украины. В общем, их смело можно назвать "фейк ньюс".



Путин и Трамп на саммите G20

О чем говорили Трамп и Путин, никто точно не знает, так как они предпочитают проводить встречи без лишних свидетелей. Я думаю, они там решали, как Россия помочь Трампу снова стать президентом в 2020 году. Кроме того, они наверняка думали, как менять Иран на Сириию, Венесуэлу на Украину и так далее. У них там постоянно такие комбинации в головах.

Кстати, тут очень важно подчеркнуть, что Трамп нарушил свое же обещание не встречаться с Путиным уже во второй раз. Первый раз он провел встречу с ним тайную в Буэнос-Айресе 1 декабря 2018 года – сразу после захвата моряков.

Ему всегда было наплевать на интересы Украины. Не верьте тем, кто говорит вам другое. Друзья Украины в Вашингтоне находятся в Конгрессе и Сенате, а не в Белом доме. Это важно знать и помнить. Очередная встреча Путина и Трампа – лишнее тому доказательство. Думаю, после нее нам всем стоит ждать какой-то гадости от Кремля и от его миньонов в Украине.

У Трампа же была еще одна интересная встреча. После Японии он заглянул в Южную Корею, где провел переговоры с местным начальством. Впрочем, это был лишь аперитив перед главным блюдом. Президент США отправился на 38 параллель – на линию разграничения с Северной Кореей, где встретился с диктатором КНДР Ким Чен Ыном. Более того, Трамп даже перешагнул границу и стал первым американским лидером, хотя бы символически побывавшим в Северной Корее.



Ким Чен Ын и Дональд Трамп

Он сам, конечно, назвал этот шаг "историческим прорывом", но в реальности это большая проблема. Прежние американские лидеры не ездили в КНДР и не встеречались с отцом дедом Кима просто так. На то была причина.

Такие визиты и встречи нужны лишь КНДР. Для Пхеньяна это важное орудие легитимизации их режима –узурпаторского, незаконного и абсолютно садистского. Сейчас кажется, что это почти нормальное государство, но на самом деле, это часть Кореи, оккупированная коммунистами. Она могла существовать лишь за счет помощи со стороны СССР и Китая.

По сути дела, КНДР – это корейский аналог ДЛНР – более злобный и мощный, конечно. У них даже названия похожие. Представьте себе, что Трамп встретился бы с главарями оккупированных территорий Донбасса. Я не уверен, что это можно было бы назвать историческим событием. Вот тупостью фантастических масштабов – да, пожалуй.

Кстати, за свои эти уступки Трамп не получил вообще ничего. Северная Корея и не думает сдавать атомное оружие. Более того, она использует вялотекущие переговоры с Трампом для прикрытия своей ядерной программы. Число и качество боеголовок растет, да и ракеты у КНДР все более новые и совершенные. Ким должен быть очень доволен этим процессом.

Ну и последнее на эту тему: на саммите G20 в японской Осаке Трамп полностью одобрил проведение следующей встречи в этом формате в Саудовской Аравии. Многие надеялись, что этого не будет из-за дела Джамаля Хашукджи.

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Помните, это такой саудовский оппозиционный журналист-изгнанник. Его обманом заманили в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле, там задушили, распилили на куски пилой и растворили в кислоте. Многие представители стран Запада заявили, что будут бойкотировать Саудовскую Аравию, пока ею управляет предполагаемый заказчик этого убийства – принц Мухаммед бин Салман. Но для Трампа этот человек – близкий друг, поэтому он защищает его везде, где только можно.



Принц Мухаммед бин Салман

Кстати, МБС (как его часто называют) одновременно является одним из лучших друзей Владимира Путина. Посмотрите, как они приветствуют друг друга. Все это вместе наводит меня на не очень веселые мысли относительно будущего нашей планеты. Трамп сдает интересы США Ким Чен Ыну, Путин торгуется с ним по целым странам и регионам, а людям вроде саудовского принца Трамп дал зеленый свет на физическое устранение политических оппонентов.

Неудивительно, что у главной защитницы всего либерального и свободного мира – Ангелы Меркель – на этом фоне пошатнулось самочувствие. Недавно ей стало плохо во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Тогда она сказала, что это все обезвоживание на жаре.

Но вот прямо перед G20 ей снова поплохело, на этот раз во время встречи с немецким президентом Франком-Вальтером Штайнмайером. Хочу пожелать ей крепкого здоровья. Иногда мне кажется, что только Меркель спасает нашу цивилизацию от полного хаоса и распада. Без нее нам всем будет очень непросто.

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Кстати, огромный глобальный кризис уже не за горами. На минувшей неделе во Франции был побит новый температурный рекорд – плюс 46 градусов по цельсию. Раньше даже в Африке, в Сахаре такая жара считалась аномальной. Теперь же она фиксируется в Европе. И это только один месяц лета прошел! Наша планета и правда раскаляется как горячая сковородка, и у этого процесса уже наступают очень серьезные миграционные и политические последствия. Но об этом я расскажу в отдельной передаче.