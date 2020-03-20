Треба утримуватися від ідей дефолту, – економіст з США розповів, як Україні оминути кризу

У більшості країн через пандемію коронавірусу ввели суворий карантин. Закрили ресторани, готелі, салони краси та інші заклади. Експерти стверджують, що можлива світова економічна криза. Однак чи можливо буде її уникнути – залежить від дій влади.

Економіст Владислав Іноземцев, який зараз перебуває у США, в ефірі 24 каналу зазначив, що проблеми України, Росії та інших держав – дуже схожі, адже у них значно менше економічного досвіду. Також держави не звикли ділитись з бізнесом та громадянами.

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"Національний банк України повинен зайняти позицію підтримки бізнесу. Треба відтерміновувати податки. Річ у тім, щоб треба давати багато додаткових можливостей споживачам та малому і середньому бізнесу", – пояснив Владислав Іноземцев.

Також експерт додав, що співпраця з МВФ для України є дуже важливою.

Треба утримуватися від ідей дефолту і вибудовувати відносини (з МВФ –24 канал) конструктивно. Тим паче, що в теперішніх умовах вони старатимуться не давити, а створювати умови для вигідної співпраці,

– сказав Іноземцев.

Він розповів, що у США прийняли 2 програми підтримки економіки. Також готують ще одну. Її, найімовірніше, затвердять завтра.

"Федеральна резервна система, Європейський центральний банк, банк Англії – вони всі вкладають в економіку масштабні кошти. Те, що ми побачимо до кінця березня – це розморожування коштів в обсягу до 7-8% ВВП всіх країн. Якщо ті гроші дійсно дійдуть до громадян і бізнесу, який постраждав, то я думаю серйозного провалу ВВП не буде", – ствердив Іноземцев.

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За його словами, якщо епідемія закінчиться протягом місяця, то фондові ринки відновлюватимуться.

Якщо довше – наслідки будуть невиправні,

– запевнив експерт.

Також іноземцев розповів, що у різних штатах Америки по-різному реагують на те, що відбувається. До прикладу, у місті Сан-Франциско заборонено виходити з будинку. Схожі умови карантину хочуть ввести і в Нью-Йорку. Однак експерт додав, що якщо така ситуація продовжуватиметься, може відбутись тиск на владу.

Люди, які звикли до певного стилю життя, не зможуть сидіти у будинках місяцями. Вони готові терпіти кілька тижнів. Однак після цього, на мою думку, буде серйозний тиск на владу з метою відновлення нормального ритму життя,

– сказав Іноземцев.

Як з пандемією борються у світі

Скринінг температури у прибулих туристів проводять у більшості країн. У деяких взагалі закрили транспортне сполучення з Китаєм.

У місті Шанхай закрили Діснейленд, аби запобігти епідемії. Він був особливо переповнений туристами під час китайських свят.

Лондонський аеропорт Хітроу ввів окремі зони прибуття для пасажирів з Китаю, де більш ніж 200 тисяч пасажирів проходять через хаб щодня. Нові заходи застосовуватимуть лише до рейсів з китайського міста Ухань.

Наявність вірусу на рейсах з китайського мегаполіса Ухань перевіряють в аеропорту Риму. До того ж, італійська влада рекомендує пасажирам відкласти будь-які поїздки в Ухань.

Аби не допустити спалах інфекції серед свого населення, влада КНДР закрила кордон для в'їзду іноземних туристів.

Суворий карантин ввели і в Україні. Тут закрили усі заклади харчування, салони краси, готелі, розважальні центри та інші види діяльності. Відкритими залишились лише продуктові магазини, аптеки, АЗС, поштові відділення та банки.

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