"Тремтів увесь поліцейський відділок": в Амстердамі стався потужний вибух у кофішопі
Пізно вночі 13 січня у одному із кофішопів Амстердама стався потужний вибух, який повибивав вікна у сусідніх будинках та призвів до часткового руйнування будівлі, де трапилась надзвичайна подія.
Про інцидент повідомляє місцеве видання AD.
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Відомо, що потужний вибух пролунав в ніч 13 січня близько 4:40. Трапився інцидент у будинку нідерландської столиці, де поруч розміщені аптека та так званий кофішоп. На щастя, в результаті вибуху ніхто не постраждав.
А ось декільком людям довелося покинути власні будинки, – ударна хвиля вибила вікна у їхніх житлах, перебувати в оселях було небезпечно.
Ми відчули сильну вібрацію у нашому відділку,
– розповіли правоохоронці, чий офіс розташований в декількох сотнях метрів від місця вибуху.
За попередньою інформацією, причиною вибуху є пристрій, який заздалегідь заклали у будівлі.
Наразі поліція Амстердама розшукує чоловіка, який може бути причетним до злочину.
Свідки запевняють, що бачили, як від будівлі незадовго до вибуху відбігав чоловік. Він сів на мопед та поїхав у невідомому напрямку.
Що таке кофішоп? Це різновид закладів, популярний, в основному, у Нідерландах, що мають дозвіл на публічний продаж конопель і продуктів з неї, а також – легких наркотичних засобів. Діяльність кофішопів регулюється "опіумним законом" і нідерландською політикою щодо наркотиків.
Нагадаємо, у пекарні, розташованій у центрі Парижа 12 січня стався потужний вибух. В результаті нього загинуло 4 осіб, ще близько півсотні зазнали поранень. Серед постраждалих опинився громадянин України. Інцидент трапився через витік газу.