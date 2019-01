"Тремтів увесь поліцейський відділок": в Амстердамі стався потужний вибух у кофішопі

Rond 04.40 uur vannacht heeft in een bedrijfspand op de Linnaeusstraat een ontploffing plaatsgevonden. De Forensische Opsporing en het Team Explosieven Verkenning zijn ter plaatse. In verband met het onderzoek is de directe omgeving voor enige tijd afgesloten. pic.twitter.com/FsDj4EKrEm