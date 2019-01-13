"Тремтів увесь поліцейський відділок": в Амстердамі стався потужний вибух у кофішопі

Пізно вночі 13 січня у одному із кофішопів Амстердама стався потужний вибух, який повибивав вікна у сусідніх будинках та призвів до часткового руйнування будівлі, де трапилась надзвичайна подія.

Про інцидент повідомляє місцеве видання AD.

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Відомо, що потужний вибух пролунав в ніч 13 січня близько 4:40. Трапився інцидент у будинку нідерландської столиці, де поруч розміщені аптека та так званий кофішоп. На щастя, в результаті вибуху ніхто не постраждав.

А ось декільком людям довелося покинути власні будинки, – ударна хвиля вибила вікна у їхніх житлах, перебувати в оселях було небезпечно.

Ми відчули сильну вібрацію у нашому відділку,

– розповіли правоохоронці, чий офіс розташований в декількох сотнях метрів від місця вибуху.

За попередньою інформацією, причиною вибуху є пристрій, який заздалегідь заклали у будівлі.

Наразі поліція Амстердама розшукує чоловіка, який може бути причетним до злочину.

Rond 04.40 uur vannacht heeft in een bedrijfspand op de Linnaeusstraat een ontploffing plaatsgevonden. De Forensische Opsporing en het Team Explosieven Verkenning zijn ter plaatse. In verband met het onderzoek is de directe omgeving voor enige tijd afgesloten. pic.twitter.com/FsDj4EKrEm — Politie Amsterdam eo (@Politie_Adam) 13 января 2019 г.

Свідки запевняють, що бачили, як від будівлі незадовго до вибуху відбігав чоловік. Він сів на мопед та поїхав у невідомому напрямку.

Що таке кофішоп? Це різновид закладів, популярний, в основному, у Нідерландах, що мають дозвіл на публічний продаж конопель і продуктів з неї, а також – легких наркотичних засобів. Діяльність кофішопів регулюється "опіумним законом" і нідерландською політикою щодо наркотиків.





Нагадаємо, у пекарні, розташованій у центрі Парижа 12 січня стався потужний вибух. В результаті нього загинуло 4 осіб, ще близько півсотні зазнали поранень. Серед постраждалих опинився громадянин України. Інцидент трапився через витік газу.