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      "Тремтів увесь поліцейський відділок": в Амстердамі стався потужний вибух у кофішопі

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      Місце, де трапився вибух в Амстердамі
      Місце, де трапився вибух в Амстердамі / AD

      Пізно вночі 13 січня у одному із кофішопів Амстердама стався потужний вибух, який повибивав вікна у сусідніх будинках та призвів до часткового руйнування будівлі, де трапилась надзвичайна подія.

      Про інцидент повідомляє місцеве видання AD.

      Читайте також: Вибух у ТРЦ "Мармелад" у Києві: офіційно назвали причину інциденту

      Відомо, що потужний вибух пролунав в ніч 13 січня близько 4:40. Трапився інцидент у будинку нідерландської столиці, де поруч розміщені аптека та так званий кофішоп. На щастя, в результаті вибуху ніхто не постраждав.

      А ось декільком людям довелося покинути власні будинки, – ударна хвиля вибила вікна у їхніх житлах, перебувати в оселях було небезпечно.

      Ми відчули сильну вібрацію у нашому відділку,
      – розповіли правоохоронці, чий офіс розташований в декількох сотнях метрів від місця вибуху.

      За попередньою інформацією, причиною вибуху є пристрій, який заздалегідь заклали у будівлі.

      Наразі поліція Амстердама розшукує чоловіка, який може бути причетним до злочину.

      Свідки запевняють, що бачили, як від будівлі незадовго до вибуху відбігав чоловік. Він сів на мопед та поїхав у невідомому напрямку.

      Що таке кофішоп? Це різновид закладів, популярний, в основному, у Нідерландах, що мають дозвіл на публічний продаж конопель і продуктів з неї, а також – легких наркотичних засобів. Діяльність кофішопів регулюється "опіумним законом" і нідерландською політикою щодо наркотиків.

      кофішоп Нідерланди

      Нагадаємо, у пекарні, розташованій у центрі Парижа 12 січня стався потужний вибух. В результаті нього загинуло 4 осіб, ще близько півсотні зазнали поранень. Серед постраждалих опинився громадянин України. Інцидент трапився через витік газу.

      Теги: Вибух Нідерланди Поліція
      Джерело: 24 Канал
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