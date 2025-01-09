Щоб правильно додати цитрус до чаю і зберегти його корисні властивості, потрібно врахувати кілька нюансів. Докладніше про них розповідає 24 Канал.

Дивіться також Дуже просте рішення: вчені розповіли, як поліпшити смак кави без зайвих зусиль

Як правильно додавати лимон до чаю

Не додавайте лимон до окропу.

Високі температури руйнують вітамін С, який міститься у цитрусових, і знижують ефективність ефірних олій, що зменшує користь напою.

Заваріть чай і дайте йому трохи охолонути.

Найкраще почекати 5 – 7 хвилин після заварювання, щоб температура чаю знизилася приблизно до 60–70°C. Після цього можна додати скибочку лимона.

Додавайте лимон у вигляді скибочки або соку.

Ці способи дозволяють максимально зберегти корисні властивості цитруса і його приємний аромат.

Уникайте поєднання чаю з продуктами, що знижують його користь.

Наприклад, білкова їжа, як-от м’ясо, сир чи молоко, перешкоджає засвоєнню антиоксидантів, що містяться в чаї. Те ж саме стосується продуктів із високим вмістом заліза або гострої їжі.

Альтернатива чаю із лимоном

Якщо мета – зміцнити імунітет, можна спробувати імбирний напій із лимоном. Для його приготування потрібно натерти корінь імбиру. Потім додати трохи меду, лимонного соку та спецій, як-от кардамон або кориця та залити теплою водою (не окропом) і дати настоятися.

Цей напій багатий на антиоксиданти, має протизапальні властивості та ідеально підходить для холодного сезону.