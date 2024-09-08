Чоловік зізнався, що за 40 років свого життя не мав уявлення, що згущене молоко можна варити. Він був вражений тим, що після трьох годин у киплячій воді цей продукт перетворюється на "карамель".

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Як зі згущеного молока зробити "карамель"

Очевидно, ти робиш карамель зі згущеного молока з цукром,

– зазначив чоловік у відео.

Він зізнається, що був по-справжньому шокований своєму відкриттю.

Чоловік приготував "карамель" зі згущеного молока: дивіться відео

Чоловік зняв обгортку і опустив банку зі згущеним молоком в окріп, сказавши, що потрібно "прокипіти" на малому вогні "години три – чотири".

Через три з половиною години він повернувся до банок зі згущеним молоком, щоб перевірити, чи вдалося зробити "карамель".

Після того, як він відкрив першу банку та занурив туди палець, щоб скуштувати, він був надзвичайно вражений від смаку.

"Вау, це найкраща карамель, яку я коли-небудь куштував", – ділиться чоловік.

Після цього він пожартував, що збирається "покласти це на все".

Користувачі залишали йому поради в коментарях щодо вдосконалення процесу приготування. Один з користувачів порекомендував повільно варити згущене молоко на середньому вогні, постійно помішуючи, і додати половинки пекану (горіх, який поширений у США), коли воно почне карамелізуватися, а потім викладати отриману масу на пергаментний папір для подальшого охолодження.