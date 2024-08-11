Вважається, що вперше каву з сіллю почали вживати в країнах Азії та Африки для запобігання зневодненню організму. 24 Канал розкаже, для чого зараз до цього напою додають сіль та як правильно його приготувати.

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Чому у каву додають сіль

Одна із версій походження цього методу полягає в тому, що сіль допомагає пом'якшити жорстку воду, яка є в багатьох країнах Азії.

Ще одна причина додавання солі полягає в тому, що вона зменшує гіркоту деяких кавових сортів. Сіль не робить каву солоною, а усуває гіркоту і підкреслює природну солодкість зерен.

Відомий шеф-кухар Елтон Браун рекомендує, щоб зробити каву менш гіркою, додавати половину чайної ложки солі на чашку води і дві чайні ложки кавової гущі.

У деяких культурах кава з сіллю має ритуальне значення. Наприклад, в Туреччині дівчина подає солону каву, щоб символічно відмовити небажаному нареченому.

Сьогодні сіль допомагає зменшити гіркоту кави, покращуючи аромат напою. Сіль збалансовує кислотність і підсилює аромат кави завдяки іонам натрію.

Таким чином, сіль може бути альтернативою цукру і молоку, які часто додають для зменшення гіркоти.

Як приготувати каву з сіллю

Щоб приготувати класичну каву з сіллю, насипте в турку дві чайні ложки кави, додайте цукор за смаком і дрібку солі. Долийте 100-120 мл холодної води і варіть каву, як зазвичай.

Найкраща кава з сіллю виходить у турці, при цьому зерна повинні бути дрібно змелені, щоб сіль вплинула на смак і аромат. Каву з сіллю традиційно подають зі склянкою води.