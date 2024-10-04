Про найкращі перекуси для мозку розповів нейробіолог Роберт Лав, за яким у соцмережі Tik Tok стежать понад 2 мільйони людей. Про це пише видання She Find.

Цікаво Напій для молодості шкіри: вчені розкрили секрет, який працює для жінок

Найкорисніші перекуси для роботи мозку

Грибні чипси

Хрусткі снеки довподоби багатьом, проте звичні чипси, які можна придбати в супермаркеті, містять велику кількість жиру та солі. Однак Роберт Лав каже, що чипси є несподівано хорошим продуктом, хоча мова йде не про зовсім звичні снеки, а про грибні чипси.

Нейробіолог часто купує чипси з грибів шиїтаке, адже відповідно до досліджень, вживання грибів тричі або більше разів на тиждень, знижує ризики хвороби Альцгеймера.

Крім того, гриби місять багато клітковини, що дозволяє зберігати відчуття ситості, а також є хорошим джерелом омега-3.



Чипси з грибів є чудовим перекусом / Фото Pexels

Горіхи макадамія

Ні для кого не секрет, що горіхи є корисними для роботи мозку, а особливо чудовим джерелом поживних речовин є горіхи макадамія, або ж австралійські горіхи. Як джерело клітковини, вони корисні не тільки для мозку, але й кишківника й дарують відчуття насиченості й утамовують відчуття голоду.



Горіхи макадамія / Фото Pexels

"МакДональдз" не тільки слідкує за трендами, а й створює їх. А за свіжість продуктів можна не хвилюватися – компанія дбає про їхнє безпечне зберігання, навіть під час блекаутів.

Чорниця

Ці ягоди вважають одним із найкращих продуктів для когнітивного здоров'я. Чорниця містить поліфеноли, які, за словами експерта, є поживними речовинами, які є корисними для кишкових бактерій. А те, що добре для кишечника, добре і для мозку. Зокрема, ягоди чорниці можуть покращувати пам'ять.



Чорниця / Фото Pexels

Важливо! Цей матеріал має винятково загальноінформаційний характер і не може бути основою для встановлення діагнозу або медичних висновків. Публікації на сайті засновані на останніх актуальних і науково обґрунтованих дослідженнях у сфері медицини. Але якщо Вам потрібні встановлення діагнозу або медична консультація, обов’язково зверніться до лікаря.