Грецька кава вирізняється кількома характерними рисами. Зауважимо, що найціннішою у ній є кавова гуща.

Дивіться також Гарбузове лате вранці – погана ідея: експерт пояснив чому

Що відомо про грецьку каву

По-перше, кавову гущу подають разом із напоєм у чашці, що є важливою частиною грецької кавової культури. Крім того, напій споживають дуже повільно, даючи гущі осісти на дно, що дозволяє каві залишатися насиченою ароматом.

Іншою особливістю грецької кави є її міцна і оксамитова гуща. Напій також має багату пінку, яку називають каймакі. У Греції вважається, що чим більше піни, тим якісніша кава, адже це свідчить про правильне приготування і відсутність змішування.

Грецьку каву традиційно варять у високій, тонкій кавоварці, яка називається брікі. Для цього потрібні лише два – три інгредієнти: кавова гуща, вода і, за бажанням, цукор. Гарна новина для людей з непереносимістю лактози: грецька кава традиційно не містить молока. Грецька кава варіюється за міцністю та солодкістю від скетоса, який готується з однією чайною ложкою кави без цукру, до глікоса, який містить дві чайні ложки кави та три чайні ложки цукру,

– розповіли у виданні.

Важливим аспектом є те, як саме потрібно споживати грецьку каву. Цей напій традиційно п'ють повільно, розтягуючи задоволення на тривалий час, бажано під час бесіди з родиною чи друзями. У Греції цілком звично, коли перерви на каву тривають годину або більше.

"Грецька кава дуже схожа на турецьку – дехто скаже, що це, по суті, одне й те саме. Але не варто говорити про турецьку каву в Афінах чи Салоніках. Через історію політичної напруженості, грецька кава (або еллініко) є кращим терміном, і називаючи її якось інакше, ви не досягнете успіху в спілкуванні з місцевими жителями", – порадили у матеріалі.