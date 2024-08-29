Матча фактично є чаєм, оскільки й цей напій, і зелений чай виробляють з однієї й теї ж сировини. Проте вони суттєво відрізняються між собою.

Цікаво Щотижнева розкіш Джорджа Клуні: яка страва стала його слабкістю

Якими є корисні властивості матчі

В одній чашці матчі, якщо готувати в пропорціях 1 чайна ложка порошку на чашку рідини, міститиме 60 – 70 міліграмів кофеїну. Для порівняння, у чашці кави близько 96 міліграмів кофеїну.

Для порівняння, зелений чай містить 29 міліграмів кофеїну, що цікаво, адже сировина в цього напою і матчі одна і та ж. Однак відмінності тут у вигляді сировини і приготуванні. Матча є більш концентрованою, адже є порошком з чайного листя, натомість зелений чай є продуктом заварювання листя.



Ось як виглядає матча-порошок / Фото Pexels

Експерти кажуть, що матча може стати альтернативою для тих, хто шукає напій, слабший від кави, але міцніший за чай. Крім того, ті, хто віддає перевагу матчі, кажуть, що приплив енергії після вживання є поступовим, а не раптовим. А це може бути важливим для тих, хто чутливий до кофеїну або він викликає підвищену тривожність.

Зауважимо, що рекомендована норма кофеїну на день – не більше 400 міліграмів. Тобто не більше 4 чашок кави або ж не більше 6 чашок матчі.

Важливо! Цей матеріал має винятково загальноінформаційний характер і не може бути основою для встановлення діагнозу або медичних висновків. Публікації на сайті засновані на останніх актуальних і науково обґрунтованих дослідженнях у сфері медицини. Але якщо Вам потрібні встановлення діагнозу або медична консультація, обов’язково зверніться до лікаря.