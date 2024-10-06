Національний чемпіон і бронзовий переможець міжнародних змагань із приготування кави у джезві Іван Білоусов розповів, чи краще обрати каву в зернах або мелену. Крім цього у коментарі для ТСН він пояснив, як її зберігати.

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Яку каву обрати

Цільні кавові зерна мають значно довший термін придатності порівняно з меленими аналогами. Рекомендується вживати мелену каву протягом двох тижнів – одного місяця з моменту покупки, щоб забезпечити оптимальну свіжість. Натомість кавові зерна можна безпечно зберігати від 12 до 18 місяців від дати виробництва, хоча бажано споживати їх протягом перших 5 місяців після обсмажування. За словами експерта, зберігання цілих зерен і помел їх безпосередньо перед приготуванням посилює аромат та робить смак виразнішим.

Як зберігати каву

Щоб зберегти свіжість і аромат кави, рекомендують зберігати її в закритих, герметичних ємностях, подалі від сонячних променів і світла. Оптимальними для цього вважаються темні герметичні банки або оригінальна упаковка. Для кави, що продається у 100- або 250-грамових пакетах, багато з них оснащені стрічкою, яка ефективно закриває упаковку.

Ці упаковки також мають клапан, який дозволяє газу виходити під час зберігання, запобігаючи потраплянню кисню, що може негативно вплинути на якість кавових зерен. Вплив кисню призводить до окислення, що спричиняє поступову втрату летких ароматичних сполук і загальне погіршення якості кави.