Іменитий шеф-кухар розкрив рецепт попкорну з курки. Така страва точно сподобається усій родині.
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Як приготувати попкорн з курки
Можна порадувати і себе, і дітей, і друзів. Готується просто, швидко і те що створено своїми руками та вдома завжди мені смачніше,
– зазначив Ярославський.
Ярославський готує попкорн з курки: дивіться відео
Інгредієнти:
- 130 грамів ложкового кефіру;
- 20 грамів соусу барбекю;
- копчена паприка;
- сухий часник;
- сіль, перець, трішки соусу ворчестер.
Для панірування:
- 100 грамів кукурудзяного крохмалю;
- 70 грамів пшеничного борошна;
- 30 грамів сухарів;
- паприка, сіль, перець;
- сухий часник та цибулю;
- карі або куркуму.
Спосіб приготування:
- Наріжте куряче філе кубиками розміром приблизно 2х2 сантиметра. Додайте спеції, сіль, трохи соусу барбекю та ложковий кефір.
- Добре перемішайте інгредієнти та залиште в холодильнику на кілька годин або навіть на ніч.
- Приготуйте паніровку, змішавши всі інгредієнти (сухарі можна замінити на борошно за бажанням).
- Замариновані шматочки курки вимастіть у борошні, і викладіть їх на дошку або решітку, щоб "підсохли" протягом 10 хвилин, а потім смажте у фритюрі.
- Для особливо хрусткої скоринки спробуйте швидко занурити підсохлі шматочки в крижану воду, а потім знову в паніровку.
- Можна також додати одне яйце до маринованої курки перед паніруванням та смаженням – це також непоганий варіант, який залежить від вашого смаку.