Іменитий шеф-кухар розкрив рецепт попкорну з курки. Така страва точно сподобається усій родині.

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Як приготувати попкорн з курки

Можна порадувати і себе, і дітей, і друзів. Готується просто, швидко і те що створено своїми руками та вдома завжди мені смачніше,

– зазначив Ярославський.

Ярославський готує попкорн з курки: дивіться відео

Інгредієнти:

130 грамів ложкового кефіру;

20 грамів соусу барбекю;

копчена паприка;

сухий часник;

сіль, перець, трішки соусу ворчестер.

Для панірування:

100 грамів кукурудзяного крохмалю;

70 грамів пшеничного борошна;

30 грамів сухарів;

паприка, сіль, перець;

сухий часник та цибулю;

карі або куркуму.

Спосіб приготування: