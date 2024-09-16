Іменитий шеф-кухар розкрив рецепт попкорну з курки. Така страва точно сподобається усій родині.

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Як приготувати попкорн з курки

Можна порадувати і себе, і дітей, і друзів. Готується просто, швидко і те що створено своїми руками та вдома завжди мені смачніше,
– зазначив Ярославський.

Ярославський готує попкорн з курки: дивіться відео

Інгредієнти:

  • 130 грамів ложкового кефіру;
  • 20 грамів соусу барбекю;
  • копчена паприка;
  • сухий часник;
  • сіль, перець, трішки соусу ворчестер.

Для панірування:

  • 100 грамів кукурудзяного крохмалю;
  • 70 грамів пшеничного борошна;
  • 30 грамів сухарів;
  • паприка, сіль, перець;
  • сухий часник та цибулю;
  • карі або куркуму.

Спосіб приготування:

  • Наріжте куряче філе кубиками розміром приблизно 2х2 сантиметра. Додайте спеції, сіль, трохи соусу барбекю та ложковий кефір.
  • Добре перемішайте інгредієнти та залиште в холодильнику на кілька годин або навіть на ніч.
  • Приготуйте паніровку, змішавши всі інгредієнти (сухарі можна замінити на борошно за бажанням).
  • Замариновані шматочки курки вимастіть у борошні, і викладіть їх на дошку або решітку, щоб "підсохли" протягом 10 хвилин, а потім смажте у фритюрі.
  • Для особливо хрусткої скоринки спробуйте швидко занурити підсохлі шматочки в крижану воду, а потім знову в паніровку.
  • Можна також додати одне яйце до маринованої курки перед паніруванням та смаженням – це також непоганий варіант, який залежить від вашого смаку.