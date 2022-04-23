Для низки країн світу бойові дії в нашій державі є викликом. Про це сказав Президент України Володимир Зеленський під час пресконференції у київському метро, повідомляє 24 канал.

Важливо Зеленський пояснив, чи задоволена Україна військовою підтримкою, яку надає Захід

"В деяких державах буде голод"

За його словами, відбувається блокування постачання зернових України (ячменя, кукурудзи), де ми є дійсно передовою державою.

Буде ціна, дефіцит. В деяких державах буде голод. Ця держава, Росія, зробила це,

– наголосив Зеленський.

Саме тому, як вважає лідер, це не війна в Україні. "Через блокування харчової продукції ми бачимо, що це навіть не війна в Європі, а війна і на інших континентах – через такі кроки неповаги до загалом всього живого, світового закону", – зауважив президент.

Він пояснив, що лідери країн, які стали дотичними до блокування постачання зернових, починають чути – зокрема завдяки суспільству. "Вони (лідери держав – 24 канал) бачать, що за кожен такий крок треба боротися, виборювати демократію", – додав Зеленський.

Повна пресконференція Володимира Зеленського: дивіться відео