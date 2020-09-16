Це єдина можливість захистити наші національні інтереси, – експерт про вступ до НАТО
Володимир Зеленський затвердив Стратегію національної безпеки України. Головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Микола Бєлєсков повідомив, що у цьому документі більш чіткі формулювання, порівнюючи зі Стратегією 2015 року.
В ефірі 24 каналу Микола Бєлєсков ствердив, що у 2015 році влада сподівалася на те, що якщо вона уникатиме у документі певних чітких формулювань щодо НАТО, то це вплине на поведінку Росії і посприяє тому, щоб конфлікт завершився.
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Головний консультант Національного інституту досліджень зауважив, що у нинішній Стратегії національної безпеки України значно чіткіші формулювання щодо приєднання України до НАТО, порівнюючи з документом 2015 року.
Він зауважив, що, попри затвердження документу, українська загроза нікуди не зникає, вона навпаки посилюється.
Єдиним механізмом захисту наших національних інтересів є Євроатлантична інтеграція, приєднання до НАТО,
– сказав Бєлєсков.
"Ми зосереджуємось на практичних моментах. Ми реформуємо сектор безпеки оборони. Ми посилюємо взаємосумісність нашої армії. Ми це робимо не для НАТО, а для себе", – додав Микола Бєлєсков.
Які основні напрями державної політики у сфері національної безпеки:
- пріоритети національних інтересів України та забезпечення нацбезпеки;
- поточні та прогнозовані загрози нацбезпеці та національним інтересам з урахуванням зовнішньополітичних та внутрішніх умов;
- основні напрями зовнішньополітичної діяльності держави для забезпечення її національних інтересів і безпеки;
- напрями та завдання реформування й розвитку сектору безпеки і оборони;
- ресурси, необхідні для її реалізації.