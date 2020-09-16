Володимир Зеленський затвердив Стратегію національної безпеки України. Головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Микола Бєлєсков повідомив, що у цьому документі більш чіткі формулювання, порівнюючи зі Стратегією 2015 року.

В ефірі 24 каналу Микола Бєлєсков ствердив, що у 2015 році влада сподівалася на те, що якщо вона уникатиме у документі певних чітких формулювань щодо НАТО, то це вплине на поведінку Росії і посприяє тому, щоб конфлікт завершився.

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Головний консультант Національного інституту досліджень зауважив, що у нинішній Стратегії національної безпеки України значно чіткіші формулювання щодо приєднання України до НАТО, порівнюючи з документом 2015 року.

Він зауважив, що, попри затвердження документу, українська загроза нікуди не зникає, вона навпаки посилюється.

Єдиним механізмом захисту наших національних інтересів є Євроатлантична інтеграція, приєднання до НАТО,

– сказав Бєлєсков.

"Ми зосереджуємось на практичних моментах. Ми реформуємо сектор безпеки оборони. Ми посилюємо взаємосумісність нашої армії. Ми це робимо не для НАТО, а для себе", – додав Микола Бєлєсков.

Довідка. 14 вересня президент України підписав Указ "Про Стратегію національної безпеки України". У документі враховані останні зміни ситуації у сфері національної безпеки та оборони. Це пов'язано з кризовими явищами у світовій економіці та появою нових чинників, що впливають на стан міжнародного безпекового середовища. Документ вводить у дію рішення РНБО від 14 вересня 2020 року "Про Стратегію національної безпеки України" та затверджує відповідну стратегію.

Які основні напрями державної політики у сфері національної безпеки: