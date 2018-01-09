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ІРИНА НОЗДРОВСЬКА ОЛІМПІАДА-2018 ВІЙНА НА ДОНБАСІ РІЗДВО

Це була просто гра, Росія від початку не хотіла миротворців на Донбасі, – Посол України в ООН

23:11, 9 січня 1618 Читать новость на русском
Володимир Єльченко
Володимир Єльченко

З моменту, коли президент Росії заявив, що готовий, щоб миротворча місія ООН почала діяти на території окупованого Донбасу, вже пройшло чимало часу. Однак справа так і не зрушила з місця. Все через те, що Росія висуває неприйнятні умови, на які не погоджується Україна, і які не можуть зрозуміти ні в ООН, ні в ОБСЄ.

Таку думку в інтерв’ю "Європейській правді" висловив Посол України в ООН Володимир Єльченко.

"Я пропрацював майже чотири роки в Москві і кілька разів мав справу з паном Сурковим. Цей досвід давав підстави не вважати, що початок обговорень про миротворців дає підґрунтя для оптимізму. Я в це не вірив, так воно й сталося", – заявив Володимир Єльченко.

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За його словами, після того, як американська сторона провела ряд зустрічей з російськими представниками, в США зрозуміли, що Росія відкидає всі умови, важливі не лише для України і США, а й для партнерів по Нормандському формату і членів Ради безпеки ООН.

Радбез справді був готовий починати роботу над мандатом миротворчої операції, але Росія відкинула практично всі важливі положення і повернулася до своєї ідеї про дивну операцію, де миротворці ООН охороняли б спостерігачів ОБСЄ. І Лавров, і інші очільники Росії повторюють, як мантру: "Ми готові піти на те, щоб місія ООН охороняла ОБСЄ". Хоча ні в ОБСЄ, ні в ООН ніхто не може зрозуміти, що це дасть. Щонайменше, миротворці мають стояти на державному кордоні між Україною і Росією,
– наголосив дипломат.

Відтак Володимир Єльченко не вірить у те, що найближчим часом будуть хоч якісь зрушення у цьому питанні.

"Я думаю, що це була просто гра. Росія від початку не хотіла миротворчої операції ООН на території Донбасу. Їм потрібне або збереження ситуації, яка є на зараз, або так звана "миротворча" операція на російських умовах, яка заморозила б цей конфлікт на десятиліття. Адже ми б отримали таку миротворчу операцію, з якою потім не знали б, що й робити і як її звідти вивести", – зазначив Володимир Єльченко.

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При цьому посол зазначив, що є чотири ключові параметри розміщення миротворців на Донбасі:
місія має бути розгорнута на державному кордоні між Росією і Україною. Це не заважає їй розташовуватися також вздовж лінії розподілу;
склад місії: не може навіть йтися про участь росіян;
обов’язкове відведення важкої зброї і збройних сил перед введенням миротворчого контингенту;
Україна не вестиме жодних переговорів із нинішніми керівниками так званих ЛНР і ДНР.

Теги: Новини України Війна на Донбасі Новини політики ООН Миротворчий контингент
Джерело: 24 Канал
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