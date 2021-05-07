Музикант переконаний, що країна в цій ситуації ні до чого. "Це моя Батьківщина, яка дала мені життя, моїй родині, моїм дітям", – пояснив Антоненко.

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"Інша справа – хто керує цим всім? Це людський фактор", – заявив підозрюваний.

Якщо говорити так, то ця ситуація показала, хто справді друг. Показала істинне обличчя багатьох людей, хто в нас є у керівництві, хто за що живе, в кого які цінності, кому що важливе, де дійсно якісь людські цінності, чого вони варті й для кого, а хто заради своїх якихось особистих моментів ладен переступати через когось і йти до якихось своїх цілей,

– наголосив Андрій Антоненко.

За його словами, підтримка людей давала змогу не падати духом, жити й боротися за справедливість. Та додав: "Це дуже надихало й показувало, що суспільство не вірить в ту брехню, в яку намагалося втягнути людей великі чини Міністерства внутрішніх справ".

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