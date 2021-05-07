Музыкант убежден, что страна в этой ситуации ни при чем. "Это моя Родина, которая дала мне жизнь, моей семье, моим детям", – объяснил Антоненко.

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"Другое дело – кто управляет этим всем? Это человеческий фактор", – заявил подозреваемый.

Если говорить так, то эта ситуация показала, кто действительно друг. Показала истинное лицо многих людей, кто у нас есть в руководстве, кто за что живет, у кого какие ценности, кому что важно, где действительно какие-то человеческие ценности, чего они стоят и для кого, а кто ради своих каких-то личных моментов готов переступать через кого-то и идти к каким-то своим целям,

– подчеркнул Андрей Антоненко.

По его словам, поддержка людей позволяла не падать духом, жить и бороться за справедливость. И добавил: "Это очень вдохновляло и показывало, что общество не верит в ту ложь, в которую пытались втянуть людей большие чины Министерства внутренних дел".

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