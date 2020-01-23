У чому важливість виступу Зеленського в Давосі: думка міжнародника

Виступ президента Зеленського на економічному форумі в Давосі можна оцінити позитивно. Висловлені чіткі месиджі на адресу інвесторів. Тепер треба дивитися, як це реалізовуватиметься.

Про це 24 каналу розповів представник у Kyivstratpro Тарас Семенюк.

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Завдання президента Зеленського в Давосі було якомога краще і якісно представити Україну і переконати інвесторів вкладати в нашу державу. Надати аргументи, чому саме Україна зараз важлива,

– зазначає Тарас Семенюк.

Зокрема, Зеленський пообіцяв податкові канікули для інвесторів. Утім, зауважує експерт, це поки політичні заяви, за якими мають бути чіткі законопроєкти, що регулюватимуть і регламентуватимуть ці обіцянки. Ті, що гарантували б інвесторам спокійну роботу в Україні. Плюс реформа судової системи.

"Важливо, що політична заява до інвесторів зроблена. Чи її почули, чи їх це переконало, невідомо. Можливо, робота ведеться в кулуарах. Залишається чекати. Інвестори тоді вірять обіцянкам, коли вони реалізовані. Виконання обіцянок – базовий елемент будівництва якісної репутації держави. А це означає довіру до країни", – підкреслює Семенюк.

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За його словами, зараз репутаційний капітал України не такий якісний, як би хотілося. Треба чітка стабільність у внутрішній політиці. Будь-які рухи зі зміни уряду можуть призвести до негативних наслідків на зовнішні ринках. Інвестори повинні знати чітко, з ким вони спілкуються. Також інтенсивна війна відлякуватиме. Умовна заморозка конфлікту на Донбасі до певної міри може бути гарантом, що великої війни не буде.

Водночас, на думку міжнародника, заява Зеленського про вступ України до ЄС замість Великобританії – спроба за принципом: якщо тебе не запрошують, то ти самостійно відкриваєш двері. Але, наголошує Тарас Семенюк, щоб вступати в ЄС, потрібно виконувати чіткі правила.

ЄС – не клуб країн, де ти одразу стаєш мільйонером. Там жорстка конкуренція. І українська економіка повинна бути до неї готовою. Інакше ми будемо сировинним придатком Європи. Що дуже нам не вигідно,

– зауважує Тарас Семенюк.

Про що говорив президент Володимир Зеленський у Давосі?

22 січня президент Зеленський взяв участь у Всесвітньому економічному форумі у Давосі. Під час свого виступу президент наголосив на важливості завершення війни для економічного розвитку України, а також дав щедрі обіцянки інвесторам.

Війна на Донбасі

Я чудово розумію, що українська економіка відчутно страждає через війну на Сході. У нас дуже працьовиті і талановиті люди, але вони змушені захищати країну на передовій. Щодня втрачаючи їх, ми втрачаємо наш "золотий запас".

Пропозиції інвесторам

Зеленський пообіцяв податкові канікули на 5 років усім інвесторам, які візьмуть участь у приватизації на суму понад 10 мільйонів доларів. Крім того, інвестори, які залучать в Україну понад 100 мільйонів доларів, отримають ексклюзивний контракт з державою.

Вступ України до ЄС

Президент заявив, що Європейський Союз повинен взяти до себе Україну. Ба більше, не просто так взяти, а замінити нею Велику Британію, яка саме виходить з ЄС.

Виступ Володимира Зеленського на форумі в Давосі: дивіться відео