В чем важность выступления Зеленского в Давосе: мнение международника

Выступление президента Зеленского на экономическом форуме в Давосе можно оценить положительно. Высказаны четкие месседжи в адрес инвесторов. Теперь надо смотреть, как это будет реализовываться.

Об этом 24 каналу рассказал представитель в Kyivstratpro Тарас Семенюк.

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Задачей президента Зеленского в Давосе было как можно лучше и качественно представить Украину и убедить инвесторов вкладывать в нашу страну. Предоставить аргументы, почему именно Украина сейчас важна,

– отмечает Тарас Семенюк.

В частности, Зеленский пообещал налоговые каникулы для инвесторов. Впрочем, замечает эксперт, это пока политические заявления, за которыми должны быть четкие законопроекты, которые будут регулировать и регламентировать эти обещания. Те, которые гарантировали бы инвесторам спокойную работу в Украине. Плюс реформа судебной системы.

"Важно, что политическое заявление к инвесторам сделано. Услышали ли его, убедило ли их это, неизвестно. Возможно, работа ведется в кулуарах. Остается ждать. Инвесторы тогда верят обещаниям, когда они реализованы. Выполнение обещаний – базовый элемент строительства качественной репутации государства. А это означает доверие к стране", – подчеркивает Семенюк.

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По его словам, сейчас репутационный капитал Украины не такой качественный, как бы хотелось. Необходима четкая стабильность во внутренней политике. Любые движения по смене правительства могут привести к негативным последствиям на внешние рынках. Инвесторы должны знать четко, с кем они общаются. Также интенсивная война будет отпугивать. Условная заморозка конфликта на Донбассе в известной степени может быть гарантом, что войны не будет.

Однако, по мнению международника, заявление Зеленского о вступлении Украины в ЕС вместо Великобритании – попытка по принципу: если тебя не приглашают, ты самостоятельно открываешь дверь. Но, отмечает Тарас Семенюк, чтобы вступать в ЕС, нужно выполнять четкие правила.

ЕС – не клуб стран, где ты сразу становишься миллионером. Там жесткая конкуренция. И украинская экономика должна быть к ней готова. Иначе мы будем сырьевым придатком Европы. Что очень нам не выгодно,

– говорит Тарас Семенюк.

О чем говорил президент Владимир Зеленский в Давосе? 22 января Президент Зеленский принял участие во Всемирном экономическом форуме в Давосе. Во время своего выступления президент подчеркнул важность завершения войны для экономического развития Украины, а также дал щедрые обещания инвесторам.

Война на Донбассе

Я прекрасно понимаю, что украинская экономика ощутимо страдает из-за войны на Востоке. У нас очень трудолюбивые и талантливые люди, но они вынуждены защищать страну на передовой. Ежедневно теряя их, мы теряем наш "золотой запас".

Предложения инвесторам

Зеленский пообещал налоговые каникулы на 5 лет всем инвесторам, которые примут участие в приватизации на сумму более 10 млн долларов. Кроме того, инвесторы, которые привлекут в Украину более 100 миллионов долларов, получат эксклюзивный контракт с государством.

Вступление Украины в ЕС

Президент заявил, что Европейский Союз должен взять к себе Украину. Более того, не просто так взять, а заменить ею Великобританию, которая как раз выходит из ЕС.

Выступление Владимира Зеленского на форуме в Давосе: смотрите видео