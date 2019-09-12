У Харкові невідомий побив та зґвалтував 12-річну дівчинку: його розшукують – фото

Невідомий чоловік у Харкові побив і зґвалтував 12-річну дівчинку, яка поверталася зі школи. У мережі вже опублікували фото ймовірного нападника, його розшукують.

Незнайомий підійшов до дитини 11 вересня близько 14:00, про це повідомляє регіональне управління Нацполіції.

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Чоловік вдарив дівчинку в обличчя, затягнув у лісосмугу і там зґвалтував. Дитина сама повернулася додому, вже звідти її з травмами та забоями доправили до лікарні.

Разом із правоохоронцями ґвалтівника шукає все місто. Так, на фейсбук-сторінці Харків NOW з'явилися фотографії ймовірного підозрюваного.

Відморозок знущався над дитиною дві години! За інформацією місцевих жителів, злочинець – чоловік близько 25 років, зріст – 175 сантиметрів, був одягнений в синю футболку зі зображеним на ній білим півнем. Допоможіть впізнати!

– пишуть у підписі до фото.

Користувачі у коментарях пишуть, що зґвалтування сталося біля житлового масиву "Горизонт". Фото можливого підозрюваного зробили в супермаркеті "АТБ" у цьому ж районі.



Ймовірний ґвалтівник/ Фейсбук-сторінка Харьков NOW



Фото ймовірного нападника у супермаркеті/ Фейсбук-сторінка Харьков NOW



Правоохоронці уже порушили кримінальну справу за статтею про зґвалтування малолітньої дитини. Ґвалтівнику загрожує позбавлення волі на термін від 8 до 15 років, призначені експертизи.

Від початку року 32 дитини постраждали від сексуального насилля. Ця цифра демонструє лише ті випадки, які надходять до поліції. Більшість злочинів так і залишаються в таємниці на вустах у дитини чи її сімейного оточення.

Покарання для педофілів

Верховна Рада 11 липня прийняла закон про посилення відповідальності за злочини щодо дітей, його 19 липня підписав вже тепер колишній спікер парламенту Парубій. Мовиться саме про той закон, де передбачена примусова хімічна кастрація та публічний реєстр педофілів. Однак Володимир Зеленський наклав на нього вето.



Проект закону терміново розглянули, коли електронна петиція про захист дітей від сексуального насильства набрала необхідні голоси на сайті Ради, а Комітет ВР підтримав законопроект. Перед тим українців сколихнула низка страшних нападів на дітей, зокрема – страшне вбивство 11-річної Дар'ї Лук'яненко на Одещині.



Домашнє насилля в Україні / інфографіка 24 канал