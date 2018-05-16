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КРИМСЬКИЙ МІСТ ОБШУКИ В КИЇВСЬКОМУ ОФІСІ "РИА НОВОСТИ" ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

У Луцьку мала дитина збила автомобілем людину та 2 дерева: опубліковане відео

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У Луцьку хлопчик влаштував ДТП
У Луцьку хлопчик влаштував ДТП / Ілюстративне фото

У Луцьку 15 травня маленький хлопчик їхав за кермом автомобіля Volkswagen та збив з ніг людину, 2 дерева та кілька вазонів.

Про це повідомляє видання "Волинські новини".

Інцидент трапився на вулиці Привокзальній. Перехожі помітили автомобіль, який несподівано виїхав на тротуар, повільно "посадив" на капот пішохода, збив кілька вазонів і зламав 2 дерева.

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До автомобіля швидко підбігли свідки події. Вони виявили, що за кермом перебував хлопчик віком приблизно 3-5 років, якого батьки залишили в машині. За інформацією видання, чоловік, який опинився на капоті авто, і є батьком дитини.

Дивіться відео, на якому в Луцьку хлопчик збив автомобілем чоловіка:

 

Теги: Новини України Діти Новини Луцька Неповнолітні Аварії та ДТП
Джерело: 24 Канал
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