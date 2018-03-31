У Маріуполі матір зачинили дітей самих у квартирі на 3 доби

У Маріуполі дві дівчини 8 та 3 років і 11-місячний хлопчик були покинуті матір'ю і закриті у квартирі.

Про це повідомляє прес-служба поліції Донецької області.

Діти не могли відкрити двері, тому на підмогу були викликані Державна служба з надзвичайних ситуацій та швидка медична допомога.

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"Було встановлено, що дві дівчини 8 та 3 років і 11-місячний хлопчик були покинуті матір'ю і закриті у квартирі. Зі слів старшої з дівчат, матір пішла з дому три ночі тому, двері за собою зачинила. Перші дні вони їли суп та кашу, які жінка залишила в холодильнику. 8-річна дитина самостійно поралась на кухні та піклувалась про найменших. Коли їжа закінчилася, голодні, вони почали звати на допомогу", – йдеться в повідомленні ДСНС.

27 річна матір з'явилася у Лівобережному відділенні поліції надвечір третьої доби та наполягала на тому, що не покидала дітей, а вийшла на 10 хвилин до магазину. Про те, що трапилося, дізналася від сусідів. Наразі з’ясовуються повні обставини події.

Вирішується питання про притягнення жінки до адміністративної відповідальності за ст.184 Кодексу України про адміністративні правопорушення "Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей".