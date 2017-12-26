У Швеції збираються узаконити секс

Шведські законодавці внесуть корективи у поняття "зґвалтування".

Про це йдеться у статті Наталії Лебідь для сайту "24".

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Парламентарі Швеції запропонували ухвалити так званий "закон про згоду", який зобов'язує як чоловіків, так і жінок отримувати перед статевим актом однозначну згоду на секс. Інакше останній вважатиметься зґвалтуванням, передає Sveriges Radio.

Чинне шведське законодавство визначає зґвалтування як примушування до сексу шляхом насильства, погроз чи зловживання залежним становищем жертви. У запропонованому законопроекті до визначень зґвалтування хочуть додати секс без однозначної згоди.

Згода має бути однозначна. Секс має бути добровільний. Якщо він недобровільний, то він незаконний,

– прокоментував прем'єр-міністр Швеції Стефан Льовен, який є одним з ініціаторів новації.

Очікується, що парламентські партії нададуть підтримку проекту в наступному році, і він набуде чинності з 1 липня 2018 року. Законопроект частково є відповіддю на кампанію #metoo, яка об’єднала чоловіків і жінок, що стали жертвами сексуальних домагань.

А тим часом у Європарламенті схвалили резолюцію із засудженням будь-яких форм сексуального насильства, повідомляє сайт ЄП. Євродепутати вважають, що парламенту слід у терміновому порядку вивчити повідомлення про сексуальні домагання у стінах законодавчого органу, зокрема, для цього повинна бути створена цільова група експертів.

Раніше у ЄП відбулися дебати через повідомлення про те, що співробітниці законодавчого органу ставали жертвами сексуальних домагань. Тепер депутати Європарламенту хочуть провести тренінги для всього свого персоналу і скласти конфіденційний реєстр випадків сексуального насильства.

"Політики повинні виступати в ролі відповідальних зразків для наслідування в запобіганні і переслідуванні сексуальних домагань в парламентах і за його межами", – наголошують євродепутати.

Детальніше читайте у публікації: Інтимна справа: як великий секс шкодить великій політиці