У Швейцарії триває референдум, результати якого можуть викликати кризу у стосунках з ЄС

У неділю, 25 листопада, громадяни Швейцарії голосують на референдумі, головною темою якого є так звана "Ініціатива із самовизначення", яка пропонує надавати результатам референдумів більшої ваги, ніж міжнародним зобов'язанням країни. Що, в свою чергу, ставить під загрозу їх виконання Швейцарією.

Про це повідомила "Європейська правда".

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"За" переконує голосувати місцева правопопулістська "Швейцарська народна партія", а причина – у рішеннях Верховного суду країни, який не затверджував ініціативи вказаної партії, посилаючись на міжнародне право. Окрім цього, деякі попередні ініціативи партії, які перемагали на референдумах, партії на, не були належним чином втілені з тієї ж причини – через несумісність з міжнародним правом.

Зокрема, у лютому 2014 року швейцарці підтримали "Ініціативу з протидії масовій міграції", суть якої у обмеженні вільного пересування робочої сили між ЄС та Швейцарією. Утім, ініціатива так не була впроваджена. Тим паче, що у листопаді того ж року повторне голосування дало інший результат. 2012 року країна обмежила жителів восьми країн, що увійшли до складу Європейського Союзу в 2004 році, у праві працювати в Швейцарії. А у 2010 році швейцарці голосували за "Ініціативу з депортації кримінальних іноземців", але через суперечність з "Європейською конвенцією з прав людини" ініціативу реалізували із винятками.

У разі позитивного голосування 2018 року Швейцарія може невдовзі денонсувати Конвенцію, що не лише позбавить громадян доступу до Європейського суду з прав людини, а й спричинить кризу у відносинах з Євросоюзом.

До слова, на референдумі швейцарці також будуть голосувати і за те, чи повинна держава фінансувати фермерів, які "вирощують корів у природний спосіб", не видаляючи їм роги.