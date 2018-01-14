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У США авто на шаленій швидкості влетіло на другий поверх офісної будівлі та застрягло у ній: фото

01:47, сьогодні 249 Читать новость на русском
Авто вилетіло на другий поверх будівлі
Авто вилетіло на другий поверх будівлі

У Каліфорнії автомобіль на шаленій швидкості влетів у двоповерхову офісну будівлю. Швидкість автівки була настільки великою, що вона застрягла у стіні будівлю.

Інцидент трапився у неділю у місті Санта-Ана у окрузі Оранж.

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Після того, як автомобіль влетів у будинок, він там застряг. Тож діставати його звідтам довелося рятувальникам.

При цьому після аварії там виникла невелика пожежа.

Як зазначили правоохоронці, водій та пасажир авто зазнали незначних ушкоджень внаслідок аварії. Кермувальник перебував під дією наркотиків у цей час.

 

Теги: США Аварії та ДТП
Джерело: 24 Канал
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