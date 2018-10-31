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      ХЕЛЛОВІН АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ВИБУХ В АРХАНГЕЛЬСКУ

      У цьому винний Трамп, – журналіст про стрілянину в синагозі у США

      56 Читать новость на русском
      Дональд Трамп
      Дональд Трамп / www.gettyimages.in

      У понеділок, 29 жовтня, в американському місті Піттсбурзі в синагозі чоловік вбив 11 людей. Це викликає занепокоєння, адже нападник кричав антисемітські гасла про те, що євреї "в усьому винні" і "повинні загинути".

      Про це у своєму відеоблозі "Безумный мир" розповів журналіст Іван Яковина.

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      За його словами, пізніше з'ясувалося, що нападник не любив Дональда Трампа, оскільки вважав президента маріонеткою в руках єврейського лобі. Цей злочинець – абсолютний нацист, класичний випадок юдофоба й антисеміта.

      В Європі такі люди, на жаль, трапляються досить часто. Саме через них доводиться виставляти охорону біля входу в синагоги та інші єврейські установи. Але ось в США такого просто не було. Ніхто там на синагоги раніше не нападав. Я звинувачую в тому, що відбувається Дональда Трампа і його божевільну риторику, яка розпалює ненависть до "інших", а також нормалізує насильство. Президент США зовсім недавно, наприклад, хвалив свого прихильника за напад на журналіста,
      – заявив журналіст.

      Він наголосив що Трамп тягне свою країну до справжнього божевілля. І у нього частково виходить. Це божевілля проявляється в різній формі – хтось бомби відправляє, хтось на синагогу нападає, хтось до церкви з кулеметом приходить і так далі. Сам Трамп раз у раз загрожує війною всім навколо.

      "І тут я хочу сказати ось що: або американці 6 листопада на виборах в Конгрес проголосують проти його партії, щоб у президента з'явився хоч якась противага в політиці, або ескалація божевілля в США буде тільки наростати. І невідомо, чим все це закінчиться", – додав Яковина.

      Відео повного випуску програми "Безумный мир" за 31 жовтня 2018

       

      Теги: Жертви Новини політики Дональд Трамп Новини США Стрілянина у синагозі в США Відеоблоги
      Джерело: 24 канал
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