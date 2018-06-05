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ОЛЕГ СЕНЦОВ РОМАН СУЩЕНКО ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ "ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА

У Запоріжжі поліцейські вилучили наркотики на чималу суму

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Вилучені наркотичні засоби
Вилучені наркотичні засоби / НПУ

У Запоріжжі в рамках розслідування поліція провела обшук та виявила у родички одного з наркозбувачів приблизно 100 грамів метадону сумою у 200 тисяч гривень.

Про це повідомляє прес-служба НПУ. 

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Санкціонований обшук було проведено у Шевченківсьокму районі в рамках розслідування, відкритого щодо незаконного виробництва і збуту наркотиків. За місцем мешкання родички наркозбувача, жінки 1969 року народження, окрім 100 грамів метадону було виявлено телефони, ваги та інші речові докази. 

Вилучене у затриманої направили на експертизу. За цінами наркозбувачів, вартість вилученого наркотичного засобу метадон складає близько 200 тисяч гривень. Триває досудове розслідування.

Вилучені речові докази
Вилучені речові докази​
 


 

Теги: Кримінальні новини Новини України Новини Запоріжжя Наркотики
Джерело: 24 Канал
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