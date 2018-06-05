У Запоріжжі поліцейські вилучили наркотики на чималу суму

У Запоріжжі в рамках розслідування поліція провела обшук та виявила у родички одного з наркозбувачів приблизно 100 грамів метадону сумою у 200 тисяч гривень.

Про це повідомляє прес-служба НПУ.

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Санкціонований обшук було проведено у Шевченківсьокму районі в рамках розслідування, відкритого щодо незаконного виробництва і збуту наркотиків. За місцем мешкання родички наркозбувача, жінки 1969 року народження, окрім 100 грамів метадону було виявлено телефони, ваги та інші речові докази.

Вилучене у затриманої направили на експертизу. За цінами наркозбувачів, вартість вилученого наркотичного засобу метадон складає близько 200 тисяч гривень. Триває досудове розслідування.



Вилучені речові докази​





