Нападником виявився 24-річний Кіота Хатторі. На поліцейському допиті він сказав, що незадоволений результатом нападу, адже сподівався вбити людей.

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У розмові з поліцією він також заявив, що є фанатом Джокера і його надихнув схожий напад у серпні. Тоді 36-річний чоловік теж поранив людей у метро Токіо.

Влаштував пожежу і спалив кілька вагонів

Перед тим, як скоїти напад, Хатторі святкував Геловін у районі Сібуя. Там відбувались костюмовані вечірки. Сам він був у костюмі Джокера – головного злодія всесвіту DC про Бетмена.

Згодом він попрямував у метро і сів на експрес-потяг у бік центру міста. Поліціянтам він згодом пояснив, що вибрав напрямок через зручність. Мовляв, поїзд не зупиняється на всіх станціях.

Нападник у костюмі Джокера: дивіться відео

У районі станції "Кокуре" Хатторі вихопив довгий ніж і почав різати всіх, кого зміг. У приміщенні почалась паніка. Люди втікали до сусідніх вагонів. Хатторі, найімовірніше, за допомогою рідини для розпалювання влаштував пожежу. Через це згоріло кілька вагонів.

Зауважте! Після того, як потяг зупинився на станції "Кокуре", двері вагонів не відчинилися. У компанії Keio пояснили, що поїзд став не в потрібному місці, а водій не одразу зрозумів причини паніки.

Людям доводилось вибиратися із вагонів самостійно через вікна. Хатторі ж сів, схрестивши ноги, у вагоні та закурив цигарку. Його затримали правоохоронці за кілька хвилин.

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