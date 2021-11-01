Нападавшим оказался 24-летний Киота Хаттори. На полицейском допросе он сказал, что недоволен результатом нападения, ведь надеялся убить людей.
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В разговоре с полицией он также заявил, что является фанатом Джокера, и его вдохновило похожее нападение в августе. Тогда 36-летний мужчина тоже ранил людей в метро Токио.
Устроил пожар и сжег несколько вагонов
Перед тем, как совершить нападение, Хаттори праздновал Хэллоуин в районе Сибуя. Там проходили костюмированные вечеринки. Сам он был в костюме Джокера – главного преступника вселенной DC о Бэтмене.
Затем он направился в метро и сел на экспресс-поезд в сторону центра города. Полицейским он впоследствии объяснил, что выбрал направление из-за удобства. Мол, поезд не останавливается на всех станциях.
Нападавший в костюме Джокера: смотрите видео
В районе станции "Кокуре" Хаттори выхватил длинный нож и начал резать всех, кого смог. В помещении началась паника. Люди бежали в соседние вагоны. Хаттори, вероятнее всего, с помощью жидкости для розжига устроил пожар. В результате сгорело несколько вагонов.
Людям приходилось выбираться из вагонов через окна. Хаттори же сел, скрестив ноги, в вагоне и закурил сигарету. Его задержали правоохранители через несколько минут.
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