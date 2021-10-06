Керівник обласної прокуратури Олександр Воронін і начальник Нацполіції області Михайло Куратченко під час спільного брифінгу 6 жовтня повідомили, на якому етапі наразі перебуває розслідування.

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Розслідування триває

У кримінальному провадженні провели низку слідчих і процесуальних дій, зокрема:

судові експертизи;

огляди місця події;

обшуки;

відпрацювання понад 300 камер відеоспостереження, що розташовані за місцем вчинення кримінального правопорушення, по маршруту руху потерпілого, автомобіля, який використовувався злочинцями, та можливого маршруту пересування фігурантів злочину.

Окрім цього, показали фрагменти відеозаписів з камер спостереження біля місця злочину та інших місць. Також звернулися з проханням інформувати поліцію про будь-які дані щодо авто й осіб, зображених у матеріалі.

Зверніть увагу! Правоохоронці зауважили, що про нові встановлені факти та просування розслідування повідомлятимуть додатково.

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